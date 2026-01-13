Corea del Sur y Japón apuestan por reforzar sus lazos ante la creciente tensión con China

Durante la reunión en la ciudad japonesa de Nara, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, alcanzaron un acuerdo para facilitar la identificación de los restos de ciudadanos de Corea del Sur que murieron en Japón a raíz de los reclutamientos forzosos durante la ocupación nipona. Según informó The Japan Times, Tokio aceptó la realización de pruebas de ADN para avanzar en este tema histórico, permitiendo a familiares de las víctimas obtener respuesta sobre el paradero de sus allegados.

El medio The Japan Times detalló que la cita, celebrada el martes durante una visita oficial de dos días de Lee a la región natal de la jefa de gobierno japonesa, estuvo marcada por el compromiso mutuo de fortalecer la cooperación en áreas de seguridad y economía ante el panorama geopolítico marcado por la tensión con China. Takaichi afirmó que esta colaboración reviste una “importancia estratégica” tanto para Japón como para Corea del Sur, dado el contexto de desafíos regionales. Ambas autoridades defendieron también la necesidad de mantener visitas de alto nivel recíprocas, después de que Lee realizara igualmente un viaje reciente a China para dialogar con el presidente Xi Jinping.

Durante el encuentro, la líder japonesa manifestó su esperanza de que este acercamiento permita elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa, y subrayó la intención de cimentar una relación personal sólida entre ambos mandatarios que favorezca una mayor aproximación en un contexto internacional complejo. Según publicó The Japan Times, Takaichi enfatizó la voluntad compartida de impulsar la diplomacia regional a través del diálogo y la cooperación.

Aunque Sanae Takaichi evitó referencia explícita a las recientes tensiones verbales con China respecto a la cuestión de Taiwán, el presidente surcoreano puso de relieve la conveniencia de que Tokio, Seúl y Pekín establezcan una base de entendimiento que permita la comunicación eficiente entre los tres actores. "Quiero resaltar la necesidad de que los tres países identifiquen puntos en común para comunicarse y cooperar", indicó Lee Jae Myung, citado por The Japan Times. También reiteró la importancia de la "desnuclearización completa de la península de Corea para establecer una paz duradera en la zona", y confirmó que los dos gobiernos continuarán coordinando esfuerzos en materia de seguridad para responder a los desafíos planteados por Corea del Norte.

De acuerdo con la información recogida por The Japan Times, un tema clave en la agenda fue además la cooperación bilateral para la recuperación de restos de víctimas fallecidas durante la gran inundación de 1942 en la mina de carbón de Yamaguchi, evento en el que murieron cerca de 200 personas, incluidos 136 trabajadores coreanos. El presidente surcoreano describió la iniciativa de identificación de restos como “un progreso pequeño pero significativo sobre asuntos históricos de gran importancia” para Corea del Sur.

Lee Jae Myung, en declaraciones recogidas por el medio japonés, contextualizó la relevancia del acercamiento argumentando que la coyuntura internacional enfrenta una creciente incertidumbre política, cuestionamientos al multilateralismo y desafíos en las cadenas globales de suministro. Aseguró que la cooperación entre ambos países resulta esencial para confrontar estos desafíos mediante el respeto y la confianza mutuos, subrayando la importancia de mantener la estabilidad y el desarrollo en el noreste asiático.

El contexto de la reunión bilateral estuvo marcado por la necesidad de responder a los cambios en el equilibrio regional, especialmente en relación con la influencia china, y a la complejidad derivada de los temas históricos pendientes entre ambos países. Según consignó The Japan Times, los líderes enfatizaron que un mayor diálogo trilateral con China permitirá gestionar mejor los retos comunes y buscar salidas concertadas a los conflictos en la región.

Finalmente, ambas partes reiteraron la importancia de la continuidad en las visitas y encuentros bilaterales, como vía para consolidar la confianza y explorar nuevas formas de cooperación multidimensional, tanto en la esfera política como en la económica y la diplomática.