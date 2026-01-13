Agencias

Albares confirma la liberación de tres nuevos presos españoles en Venezuela

El responsable español de exteriores informó que otro grupo de ciudadanos hispanovenezolanos recobró la libertad, sumándose a quienes ya partieron a España, mientras una liberada decidió permanecer y otra evalúa regresar con su familia

Sofía Sahagún Ortiz, ciudadana hispanovenezolana que permaneció privada de libertad desde octubre de 2024, se dirigía hacia Madrid con la expectativa de reunirse nuevamente con sus familiares, según declaraciones de Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. Esta información da cuenta de que un tercer grupo de ciudadanos españoles ha sido liberado de prisiones venezolanas, en un contexto de excarcelaciones recientes que afecta a decenas de presos políticos, tal como publicó Europa Press.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó este martes en una entrevista en ‘Catalunya Ràdio’ que tres personas con doble nacionalidad española y venezolana recobraron su libertad tras permanecer encarceladas en Venezuela. Según consigna Europa Press, este grupo de recién liberados se suma a los cinco ya excarcelados el jueves anterior, quienes etán en territorio español desde el viernes.

Durante la entrevista, Albares detalló las decisiones tomadas por los liberados: uno de ellos optó por permanecer en Venezuela por deseo propio, mientras otra persona tiene previsto regresar a España en las próximas horas. El tercer ciudadano está valorando si retornar a territorio español o permanecer en Venezuela. El ministro subrayó que el Gobierno español pone a disposición de todos los liberados los mecanismos necesarios para su regreso si así lo solicitan.

De acuerdo con Europa Press, Alejandro González de Canales Plaza, exesposo de la abogada Rocío San Miguel, figura entre los recién excarcelados. La propia San Miguel había sido liberada y llegó a España pocos días antes, tras su arresto en febrero cuando intentaba salir de Venezuela, según el medio. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), agrupación representativa de la oposición venezolana, y la ONG Foro Penal confirmaron la excarcelación de Sahagún y otras personas como parte de una lista de entre 56 y 76 presos políticos liberados a raíz del anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien días atrás anticipó una serie de liberaciones.

Sobre los cinco ciudadanos españoles que llegaron el viernes a Madrid tras su excarcelación, Europa Press detalló que aterrizaron en el aeropuerto de Barajas al mediodía, aunque evitaron la salida convencional utilizada por el resto de pasajeros y no realizaron declaraciones públicas. Entre quienes volaron a España figuran los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, arrestados en septiembre de 2024 por presunta vinculación con un plan de desestabilización contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Completa la lista de liberados el marino canario Miguel Moreno Dapena, quien fue arrestado en junio último durante una expedición de búsqueda de restos de naufragios; Ernesto Gorbe Cardona, valenciano arrestado en diciembre de 2024; y la mencionada Rocío San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano.

Europa Press reportó que José Manuel Albares sostuvo conversaciones telefónicas con los liberados inmediatamente después de su puesta en libertad. El ministro expresó su esperanza de reencontrarse con los excarcelados en el corto plazo y manifestó el deseo de que puedan reincorporarse lo antes posible a su vida cotidiana.

La secuencia de liberaciones se vincula con acciones de las autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez y se inserta en un contexto de cambios políticos y presión por parte de organizaciones humanitarias y la oposición venezolana. La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido motivo de seguimiento por parte de entidades como Foro Penal y de la comunidad internacional, quienes han documentado los procesos y condiciones de detención, así como los movimientos en favor de la libertad de las personas afectadas.

