Ya disponible el nuevo Honor Magic 8 Pro, con cámara teleobjetivo de 200 MP, IA avanzada y batería de 6.270 mAh

El modelo Magic 8 Pro de Honor incorpora un botón específico de inteligencia artificial que permite acceder de forma instantánea a la cámara, incluso cuando el dispositivo se encuentra en pantalla de bloqueo. Con este lanzamiento, Honor introduce en España las características avanzadas que ya había presentado en octubre para el mercado internacional. Según informó Europa Press, este teléfono cuenta con una cámara teleobjetivo de 200 megapíxeles y el sistema inteligente AiMAGE, junto con una batería de 6.270 mAh y mejoras en la productividad a través del entorno Honor AI, todo impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Tal como publicó Europa Press, el Honor Magic 8 Pro llega al mercado español con un diseño que combina esquinas redondeadas y bordes rectos metálicos, un grosor de 75 milímetros y un peso de 213 gramos. El dispositivo está disponible en tres acabados: negro, dorado y azul cian, estos dos últimos con reflejos sutiles. En la parte trasera destaca el módulo de cámaras dispuesto en círculo y enmarcado por una estructura metálica, un elemento distintivo en la estética de este modelo.

En el apartado de visualización, el nuevo equipo incorpora un panel LTPO OLED de 6,71 pulgadas, que soporta una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y un brillo máximo HDR de 6.000 nits, alcanzando un pico global de hasta 1.800 nits, según detalló Europa Press. Estas especificaciones permiten visualizar contenidos en alta calidad bajo distintas condiciones de luz. La pantalla está diseñada para proteger la salud ocular, gracias a tecnología de simulación de visión natural, desenfoque IA a nivel de chip, atenuación dinámica, sistema de pantalla polarizada circular 2.0 y configuración nocturna circardiana, junto con atenuación PWM de 4.320 Hz orientada al confort visual.

Las capacidades fotográficas del Honor Magic 8 Pro se destacan por su sensor principal ultranoche de 50 megapíxeles con apertura f/1,5 y estabilización óptica (OIS), acompañado de una lente ultra gran angular también de 50 megapíxeles, y un sensor teleobjetivo nocturno de 200 megapíxeles, tamaño de 1/1,4 pulgadas, apertura f/2,6 y estabilización OIS, con zoom óptico de 3,7x. Honor ha puesto énfasis en el sistema de telefoto con inteligencia artificial, al que define como "el más avanzado", dado que optimiza los resultados en condiciones de baja luminosidad. A nivel de hardware, el terminal incorpora el sistema de cámara AiMAGE, que mejora nitidez, estabilidad y control creativo gracias a su inteligencia artificial de última generación.

El medio Europa Press precisó que el Magic 8 Pro integra un modelo de estabilización adaptativa por IA capaz de incrementar en siete veces la posibilidad de obtener imágenes con zoom sin necesidad de un trípode o estabilizador externo. Esta innovación cuenta con certificación CIPA 5.5, considerada la más estable en la industria hasta la fecha, y optimiza la detección de movimientos no deseados en la imagen hasta cuatro veces, logrando una mejor respuesta ante vibraciones.

Entre sus características orientadas a lograr fotografía profesional, el dispositivo cuenta con un procesador denominado Magic Color, que emplea algoritmos de aprendizaje profundo y logra extraer 16,77 millones de colores de manera inteligente. Según Europa Press, esta herramienta permite recrear estilos de cine, aplicar tonos profesionales tipo película y generar plantillas personalizadas basadas en imágenes de referencia para utilizarlas directamente en la cámara del dispositivo.

En la experiencia fotográfica se suma la incorporación del agente AI Photos, que facilita la edición y gestión de imágenes a través de gestos o comandos de voz. Mediante utilidades como AI Eraser, AI Outpainting, AI Color y AI Cutout, se posibilita la eliminación de fondos, la mejora de retratos y la alteración de estilos visuales con precisión. A esto se añade el mencionado botón físico de inteligencia artificial, programado para abrir la cámara con doble pulsación, incluso con la pantalla bloqueada.

Según informó Europa Press, el equipamiento interno se articula en torno al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, que incorpora optimizaciones en CPU, GPU y computación avanzada de IA, reforzando el rendimiento general. El teléfono ofrece una configuración que incluye 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento, lo que otorga un perfil adecuado para usuarios con demandas elevadas, como el procesamiento de imágenes o juegos de alta exigencia.

En el apartado gráfico y de videojuegos, el Honor Magic 8 Pro estrena una tecnología de superresolución y generación de fotogramas GPU-NPU, la primera en el sector según Europa Press, capaz de transformar gráficos de resolución y tasa de refresco bajas en experiencias visuales fluidas y de alta definición. El smartphone puede ejecutar títulos de mundo abierto a velocidades de 120 fps en 1.080p, mejorando desde los 60 fps originales en 850p, lo que mejora la jugabilidad en dispositivos móviles.

La autonomía es registrada por su batería de 6.270 mAh, cuyo objetivo es asegurar funcionamiento durante toda la jornada con una sola carga. El dispositivo soporta carga rápida inalámbrica Honor SuperCharge de 80 W y por cable con potencia de hasta 100 W, según precisó el medio, lo que reduce considerablemente el tiempo de recarga.

Respecto al sistema operativo, el dispositivo viene equipado con MagicOS 10 basado en Android 16, con una interfaz visual translúcida visible en la pantalla de bloqueo, pantalla principal, centro de control y área de notificaciones. Honor Share constituye otra funcionalidad relevante, permitiendo transferencias bidireccionales de archivos entre sistemas Android, iOS, macOS y Windows, lo que facilita la migración y gestión de datos, incluyendo contactos, calendarios, fotografías, notas y recordatorios entre dispositivos.

Europa Press subrayó que la experiencia con inteligencia artificial está directamente integrada en MagicOS 10 a través de Honor AI, la cual se orienta a interpretar el contexto de uso y la ejecución de tareas, procurando hacer la interacción más inmediata y eficaz. De este modo, se pueden activar funciones como AI Photos Agent, resúmenes automáticos de contenido y sistemas de detección de imágenes sintéticas generadas por IA (deepfakes). El asistente de configuración por IA también procesa órdenes del usuario para anticipar necesidades, ofreciendo respuestas tanto en texto como por voz, todo accesible presionando la barra lateral mágica.

Además del entorno propio de Honor AI, el Magic 8 Pro incluye la inteligencia de Google Gemini preinstalada, lo que permite acceder en cualquier momento a las herramientas del asistente, entre ellas Nano Banana, Veo 3 y Gemini Live, ampliando las posibilidades de productividad y ocio.

En materia de seguridad, el terminal cuenta con sistemas de Detección de Deepfakes mediante IA y de Clonación de Voz con IA, aportando barreras contra intentos de fraude en llamadas y videollamadas. Estas innovaciones buscan incrementar la protección de los usuarios ante amenazas modernas asociadas con la inteligencia artificial en telecomunicaciones.

El lanzamiento del Honor Magic 8 Pro en España está fijado para el jueves 15 de enero, a un precio de 1.299 euros. Hasta el 28 de febrero, el terminal se ofrece con un paquete de lanzamiento valorado en 806,8 euros, que incluye la tableta Honor Pad 10, el lápiz Honor Choice Pencil, el reloj Honor Watch 5, los auriculares Honor Choice Earbuds Clip y el cargador Honor SuperCharge 100W, según reportó Europa Press.