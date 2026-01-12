UPTA denuncia el "gran fiasco" del 'paro de los autónomos': seis de cada diez solicitudes se rechazan

El presidente de la organización de autónomos UPTA, Eduardo Abad, ha denunciado este lunes que el cese de actividad del colectivo, conocido comúnmente como el 'paro de los autónomos', se ha convertido "en el gran fiasco del sistema de protección social" para los trabajadores por cuenta propia.

Según UPTA, la prestación, tal y como está configurada actualmente, no responde adecuadamente a las necesidades del colectivo y es un mecanismo que, en la práctica, resulta "ineficaz y profundamente restrictivo".

Así, según datos oficiales de la Seguridad Social correspondientes al mes de octubre de 2025, tan sólo el 45,7% de las solicitudes de cese de actividad resultaron favorables, frente a un 58,8% que fueron rechazadas.

"De media, casi seis de cada diez autónomos que solicitan esta prestación ven denegado su derecho, pese a haber cotizado específicamente para ello (...). No es de recibo que, tras cotizar durante años por esta prestación, más de la mitad de las solicitudes sean rechazadas. Nos encontramos ante un sistema que lejos de proteger al colectivo, lo excluye", ha advertido Abad.

UPTA ha insistido en la necesidad de reformar esta prestación esencial para la protección social del colectivo ya que, en la actualidad, "se está expulsando del sistema de protección a miles de autónomos que cesan su actividad de manera involuntaria, especialmente en sectores tradicionales y con mayores dificultades de continuidad".

La organización recuerda en un comunicado que la prestación por cese de actividad es un derecho reconocido para los autónomos, destinado a ofrecerles una ayuda económica cuando se ven obligados a cerrar su negocio o interrumpir su actividad por causas objetivas.

"Sin embargo, su excesiva complejidad administrativa y sus requisitos de acceso desproporcionadamente estrictos, lo convierten en un sistema totalmente fallido para el colectivo", expone UPTA.

Desde la organización instan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a reformar este sistema y a retomar el Observatorio del Cese de Actividad junto a las asociaciones representativas y agentes sociales.

Asimismo, Abad ha pedido al Ministerio que "deje de mirar para otro lado" y retome "de manera urgente" las negociaciones para mejorar la protección social del colectivo y adaptar el sistema de cotización por ingresos reales.

"Consideramos una auténtica imprudencia no haber avanzado en todo el año 2025 en la adaptación del sistema de cotización por ingresos reales que, entre otras cuestiones, tenía presente de manera prioritaria la modificación del cese de actividad", ha afirmado el presidente de UPTA.