Steam bate su récord de jugadores simultáneos con 42 millones de usuarios

Counter-Strike 2 lidera la lista de los videojuegos más jugados en Steam con un promedio diario de 1.600 millones de usuarios y se consolida como uno de los títulos con mayor actividad en la plataforma, según consignó el medio. El 11 de enero, Steam, la plataforma de videojuegos para PC operada por Valve, alcanzó un nuevo máximo histórico con 42.042.778 usuarios simultáneos conectados, superando el récord previo de 41,6 millones establecido en octubre, de acuerdo con la información publicada por el medio.

De acuerdo con los datos analizados por SteamDB, la base de datos especializada en la plataforma, este nuevo récord demuestra un crecimiento sostenido de la cantidad de jugadores activos. Esta tendencia ascendente, que se refleja en la superación de marcas en periodos cada vez más cortos, evidencia que la actividad global en Steam no solo se mantiene estable, sino que continúa incrementándose.

El medio detalló que, junto a Counter-Strike 2, otros títulos que concentran una parte importante del tráfico de jugadores en Steam incluyen Dota 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, ARC Raiders, Apex Legends, Geometry Dash, Battlefield 6, War Thunder y Marvel Rivals. Estos juegos figuran en la parte más alta del ranking de actividad, razón por la cual contribuyen de manera significativa a los sucesivos récords que alcanza la plataforma.

Según publicó SteamDB, este ritmo de crecimiento, aun siendo paulatino, ha permitido que Steam supere sus propios registros en menos de tres meses, situación que ilustra la consolidación de la plataforma dentro del segmento de videojuegos para computadora. Datos históricos presentados por la base de datos muestran que, aunque el incremento del número de jugadores no es abrupto, resulta sostenido al observarse la comparación interanual y los picos marcados en ocasiones recientes.

El fenómeno de la creciente concurrencia de usuarios en Steam encuentra su fundamento en el robusto catálogo de títulos disponibles. Counter-Strike 2 aparece en la cima del ranking, en tanto que producciones como Dota 2 o PUBG: BATTLEGROUNDS también ocupan lugares destacados por su cantidad de jugadores diarios. De acuerdo con los datos publicados, estos videojuegos no solo mantienen comunidades activas, sino que generan períodos pico de conectividad que impulsan el tráfico global de la plataforma.

La composición del grupo de juegos más populares en Steam resulta diversa, reuniendo propuestas de distintos géneros y modalidades de juego. Títulos como ARC Raiders, Apex Legends, Geometry Dash, Battlefield 6, War Thunder y Marvel Rivals han ido sumándose al listado de los más activos, según consignó SteamDB y reportó el medio. El rol de estos juegos en el incremento de usuarios concurrentes queda demostrado en los sucesivos récords registrados, que han marcado una escalada en la historia de la plataforma.

El análisis del crecimiento de Steam en los últimos años, según la base de datos SteamDB, permite visualizar una evolución que, lejos de mostrar mesetas, evidencia incrementos constantes tanto en usuarios activos como en diversidad de títulos con alta demanda. El récord alcanzado en enero se suma a una secuencia de hitos previos y confirma la posición dominante de Valve en el mercado global de plataformas para videojuegos de PC.