El Kremlin dice que tregua en Ucrania para el 9 de mayo se aplicará aunque sea unilateral

Moscú, 30 abr (EFE).- La propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de declarar una tregua en Ucrania para el 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, se implementará independientemente de la reacción de Kiev, anunció este jueves el Kremlin.

"Es una decisión del jefe de Estado ruso y se va a implementar", dijo el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, citado por medios locales.

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A la vez, subrayó que Moscú aún desconoce la reacción de Kiev sobre la propuesta de Putin, que fue abordada la víspera durante una conversación telefónica entre los líderes de Rusia y Estados Unidos.

Según dijo ayer el Kremlin, Donald Trump alabó el alto el fuego declarado por Moscú y Kiev durante la Pascua ortodoxa el 11 y 12 de abril, y recordó que esa festividad conmemora la "victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial".

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Putin y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025. Con todo, Zelenski insiste en un alto el fuego de al menos 30 días, lo que es rechazado por Moscú.

En tanto, Zelenski ordenó este jueves a su equipo que contacte con la Casa Blanca para "aclarar los detalles" de una eventual tregua rusa el 9 de mayo.

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"Aclararemos de qué se trata exactamente, (si son) unas pocas horas (de tregua) para un desfile en Moscú o algo más", dijo Zelenski, quien dejó claro que no ha sido informado por la parte estadounidense de la propuesta del alto el fuego que trató Putin con Trump. EFE