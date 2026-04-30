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Fráncfort sube un 1,41 % tras caída del crudo, los tipos del BCE e impulsos de Wall Street

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Fráncfort (Alemania), 30 abr (EFE).- Fráncfort subió este jueves un 1,41 % después de que bajara el precio del petróleo, el Banco Central Europeo (BCE) mantuviera los tipos de interés en el 2 % y por impulsos de las bolsas de Wall Street.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 1,41 % hasta los 24.292,38 puntos, y acumula esta semana una subida del 0,7 % porque el viernes es festivo debido al Día del Trabajador y no hay negociación en ese parqué.

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El selectivo de Fráncfort ha ganado un 7 % en abril, pero desde el inicio de la guerra en Irán a finales de febrero suma una pérdida del 4 %.

El precio del petróleo llegó a los 120 euros por barril, pero volvió a bajar ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que hay avances en las negociaciones con Teherán.

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El BCE decidió por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 %, pero debatió la posibilidad de subirlos, según su presidenta, Christine Lagarde.

La empresa de servicios postales y mensajería rápida Deutsche Post DHL se disparó un 7,5 %, hasta 50,38 euros, después de presentar resultados.

El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 4,4 %, hasta 38,05 euros, mientras BASF avanzó un 1,3 %, hasta 54,74, tras la publicación de una caída del beneficio y facturación hasta marzo debido a la fuerte competencia.

El distribuidor de químicos Brenntag subió un 3,9 %, hasta 62,08 euros, tras una mejora de la valoración del banco suizo UBS hasta "neutral" desde "vender" y una subida de la cotización objetivo hasta 60 euros desde los 42 porque la subida de los precios de la energía y de productos químicos pueden mejorar sus beneficios.

El grupo automovilístico Volkswagen subió un 0,9 %, hasta 86,22 euros, después de publicar una caída de la rentabilidad hasta marzo, pero una subida del flujo de caja.

La reaseguradora muniquesa Münchener Rück perdió un 3 %, hasta 510,80 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, cayó un 1,3 %, hasta 261,60 euros. EFE

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