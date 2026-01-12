Somalía rescinde los acuerdos de seguridad firmados con Emiratos para "salvaguardar la unidad de la nación"

El Gobierno de Somalia ha aprobado este lunes rescindir todos los acuerdos firmados con Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad y defensa, una decisión que incluye también el pacto que permitió la presencia de tropas militares emiratíes en las regiones separatistas de Somalilandia y Puntlandia.

La oficina del primer ministro somalí, Hamza Abdi Barre, ha anunciado en redes sociales que la medida ha sido adoptada durante una reunión de su gabinete a fin de "salvaguardar la unidad de la nación, la integridad territorial y el orden constitucional".

Esto se produce días después de Somalia prohibiese entrar en el espacio aéreo somalí a aeronaves militares y de carga propiedad o arrendadas por Emiratos Árabes Unidos ante el presunto traslado al país del Golfo del destituido líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), Aidrus al Zubaidi, a través de territorio somalí, sin el conocimiento previo de las autoridades.

La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen detalló que el exdirigente secesionista "y otras personas huyeron en plena noche a bordo del buque 'Bamedhaf', que zarpó del puerto de Adén con destino a la provincia de Somalilandia", concretamente al puerto de Berbera.

La Agencia de Inmigración y Ciudadanía (ACI) somalí anunció el pasado jueves una investigación al respecto, alegando que facilitar la huida de fugitivos o llevar a cabo cualquier operación "unilateral" en su territorio sin la autorización pertinente es "inaceptable".

"El Gobierno Federal de Somalia señala que dicha conducta también constituiría una violación de los acuerdos bilaterales aplicables y de los principios pertinentes del Derecho Internacional que rigen la circulación legal de personas", resaltó en un comunicado.

El reconocimiento de Israel --aliado de Emiratos Árabes Unidos-- a la región semiautónoma de Somalilandia, situada en el norte, ha aumentado las fricciones entre Abu Dabi y Mogadiscio. El país del Golfo tiene un importante contingente militar en el aeropuerto de Bosaso (estado de Puntlandia), mientras que también ha realizado importantes inversiones en el puerto de Berbera (Somalilandia).

Una investigación del medio Middle East Eye reveló que Emiratos Árabes Unidos ha utilizado las infraestructuras de Bosaso como ruta de suministro para apoyar a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, si bien Abu Dabi lo ha negado.