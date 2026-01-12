Somalia rescinde los acuerdos de seguridad firmados con EAU para "salvaguardar la unidad de la nación"

El gobierno somalí ha iniciado una investigación sobre la salida del depuesto líder del Consejo de Transición del Sur, Aidrus al Zubaidi, quien abandonó el país durante la noche a bordo de un buque que partió desde Adén hasta Berbera, en Somalilandia, sin notificación previa a las autoridades somalíes. Según informó Middle East Eye, esta acción, ocurrida días antes de la decisión de anular los tratados, llevó a la Agencia de Inmigración y Ciudadanía de Somalia a examinar el caso bajo el argumento de que facilitar la huida de fugitivos o ejecutar operaciones externas sin consentimiento nacional vulnera la legislación interna y el Derecho Internacional. En este contexto, el gabinete del primer ministro Hamza Abdi Barre ratificó la rescisión de los acuerdos en materia de defensa y seguridad con Emiratos Árabes Unidos, alegando la necesidad de resguardar la cohesión territorial y el marco constitucional.

El medio Middle East Eye detalló que la decisión del Ejecutivo incluye todos los convenios previos que permitían la presencia de efectivos militares emiratíes en las regiones autoproclamadas como autónomas de Somalilandia y Puntlandia. Esta resolución fue anunciada tras una reunión del gabinete somalí, que subrayó la intención de "salvaguardar la unidad de la nación, la integridad territorial y el orden constitucional". Previamente, Somalia había cerrado su espacio aéreo a aeronaves militares y de carga asociadas a Emiratos Árabes Unidos, señalando como motivación el traslado no autorizado de figuras opositoras.

De acuerdo con Middle East Eye, el gobierno somalí sostiene que la conducta emiratí infringiría los acuerdos bilaterales vigentes y los principios internacionales que regulan la circulación de personas entre estados. "El Gobierno Federal de Somalia señala que dicha conducta también constituiría una violación de los acuerdos bilaterales aplicables y de los principios pertinentes del Derecho Internacional que rigen la circulación legal de personas", comunicó el gobierno.

El anuncio oficial ha encontrado rechazo desde autoridades de Somalilandia, cuyo Ministerio de Exteriores calificó como "jurídicamente nula" la resolución somalí. Dicha dependencia defendió la validez de los acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y aseguró que Somalia no posee jurisdicción sobre Berbera, el principal enclave portuario del norte, ni facultad legal para suspender o modificar los tratados vinculantes en la región. El comunicado divulgado subrayó que "todos los acuerdos entre Somalilandia y Emiratos Árabes Unidos son lícitos, válidos y plenamente vinculantes", detalló Middle East Eye, y que estos instrumentos buscan fomentar el desarrollo regional sin interferencia externa.

Somalilandia recalcó que mantiene autonomía en sus decisiones diplomáticas y administrativas respecto a Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades expresaron agradecimiento a los emiratíes "por su larga colaboración y sus constructivas contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo económico de Somalilandia y del Cuerno de África", reafirmando el carácter independiente de las alianzas que mantienen con socios internacionales.

La postura de Puntlandia, región que alberga la base militar emiratí en el aeropuerto de Bosaso, también refleja tensiones institucionales con Mogadiscio tras la orden de rescisión. Middle East Eye reportó que Emiratos Árabes Unidos ha invertido en infraestructuras clave tanto en Somalilandia como en Puntlandia, facilitando proyectos logísticos y portuarios de relevancia estratégica en el Cuerno de África.

Las fricciones han aumentado tras el reconocimiento israelí de Somalilandia y su acercamiento a Abu Dabi, país implicado en operaciones militares y comerciales en puertos y aeropuertos gestionados por autoridades regionales. El medio Middle East Eye dio cuenta de una investigación que señala a Emiratos Árabes Unidos por el presunto uso de la base de Bosaso en suministros para las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, hecho negado por Abu Dabi.

El incidente con el destituido líder surista y la reacción de Somalia han añadido presión a una relación marcada por las disputas jurisdiccionales y el debate sobre la autonomía de los acuerdos internacionales en las regiones separatistas. Las declaraciones cruzadas han reflejado la complejidad política de la región y el papel de actores estatales y no estatales en la gestión de alianzas y presencia externa, según la información recabada por Middle East Eye.

En el trasfondo, las autoridades federales somalíes persisten en el objetivo de centralizar la toma de decisiones sobre asuntos de seguridad y defensa, en un contexto donde entidades autonómicas defienden su capacidad de celebrar convenios internacionales independientes. Los eventos recientes han delineado una nueva fase de enfrentamiento diplomático y político en el Cuerno de África, donde intereses externos y locales intersectan la gobernabilidad y la aplicación del derecho.