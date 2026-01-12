Sánchez muestra el "máximo respecto" a la disposición de Repsol con Trump para colaborar en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado el "máximo respeto" a la disposición mostrada por Repsol al máximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para contribuir a reflotar la producción de petróleo en Venezuela, ya que "obedece a unos criterios privados, absolutamente legítimos".

En rueda de prensa junto al primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, tras reunirse en La Moncloa, Sánchez ha recordado que Repsol viene operando en Venezuela "desde hace muchísimos años, incluso antes de que fuera presidente del Gobierno", y ha subrayado ese "máximo respeto a lo que haga una compañía privada en un tercer país".

A este respecto, también ha recordado que el Gobierno español "cuando ha habido situaciones críticas, en un momento en el que en efecto se ponía en duda la operación o la presencia de Repsol en Venezuela", ha defendido los intereses de la energética "en todos los foros internacionales y ante todos los gobiernos que tuvieran esa duda".

"Lo que sí que creo que es importante es que, de alguna manera, cuando hablamos de la necesidad de que España sea un actor de peso que intermedie y que propicie ese necesario tránsito hacia unas elecciones libres y limpias en Venezuela, que devuelvan la legitimidad a su gobierno y, por tanto, tengamos una transición real y efectiva e inclusiva a la democracia en Venezuela, lo que es evidente es que necesitamos también esa presencia y esa cooperación económica", ha añadido al respecto.

El pasado viernes, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la petrolera española está preparada para "invertir más en Venezuela" y "triplicar" su producción en los próximos dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias.

En su participación en la reunión con los más importantes ejecutivos de los grupos petroleros convocada por la Administración estadounidense en la Casa Blanca para abordar posibles inversiones para reflotar el negocio petrolero de Venezuela, tras la intervención de Estados Unidos en el país y la captura de Nicolás Maduro, Imaz indicó que Repsol produce actualmente unos 45.000 barriles diarios brutos de petróleo en el país caribeño, cifra que podría triplicar en esa periodo de tiempo.

Asimismo, Imaz, que agradeció a Trump haber abierto la puerta "a una mejor Venezuela", recordó que Repsol ha invertido 21.000 millones de dólares (unos 18.000 millones de euros) desde 2008 en la industria estadounidense del petróleo y el gas.