Rusia aumentó los ataques contra civiles en Ucrania en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz

Rusia aumentó los ataques contra civiles en Ucrania después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, iniciara sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa, según una evaluación exhaustiva de víctimas en 2025 realizada por gobiernos europeos y a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg.

El informe cifra en 2.400 los civiles ucranianos muertos en ataques rusos durante el año pasado y en cerca de 12.000 los heridos, lo que supone un aumento de casi el 30 por ciento respecto a 2024. Además, apuntan a que desde que comenzó la invasión a gran escala han muerto 15.000 personas (de ellos 758 niños), con más de 40.000 heridos.

Los gobiernos europeos han apuntado a que, si bien no tienen información sobre las motivaciones del Kremlin porque no ha respondido a una solicitud de comentarios, los plazos muestran que la magnitud de los ataques aumentó cada vez que la Administración Trump intentó avanzar en las negociaciones de paz.

De hecho, más de 2.000 muertes en 2025 ocurrieron tras la llamada telefónica que el presidente estadounidense mantuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en las que acordaron iniciar conversaciones para un alto el fuego.

Asimismo, han indicado que Moscú lanzó los 40 ataques aéreos más grandes de toda la guerra en los meses posteriores a la participación de sus funcionarios en las primeras conversaciones directas con sus homólogos ucranianos en tres años, cita que tuvo lugar en mayo.

Además, en la segunda mitad del año, tras la reunión de Trump y Putin en Anchorage (Alaska) Rusia disparó un promedio mensual de 5.300 drones contra Ucrania, cifra cinco veces superior a la media mensual de 2024, tal y como informa la citada agencia de noticias, citando al mencionado informe.

Por último, desde que en noviembre surgieron informaciones sobre un plan de más de una veintena de puntos elaborado por funcionarios estadounidenses y rusos para poner fin a la guerra, Rusia lanzó más de 9.000 drones y 350 misiles contra ciudades ucranianas, matando a más de 220 civiles.