Revolta Pagesa dice que ha desbloqueado el Port de Tarragona como "gesto de buena voluntad"

Revolta Pagesa ha asegurado que ha levantado el bloqueo a los accesos al Port de Tarragona como "gesto de buena voluntad" tras confirmarse que se reunirán con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la tarde de este lunes.

En un mensaje, la organización ha señalado que en caso de que Illa "no se comprometa de forma clara y firme con el sector agrario" mantendrán el resto de cortes y convocarán de nuevos.

"Confiamos en que el presidente muestre una clara determinación, que exprese un apoyo inequívoco al sector agrario y que ratifique y garantice las ofertas del Govern" trasladadas por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha añadido.

Han recordado que este domingo Ordeig presentó una batería de medidas que tienen el objetivo de dar apoyo a las reivindicaciones del sector.

A pesar de valorarlas positivamente, las asambleas han reclamado que Illa "se ponga al lado del sector agrario y asuma un compromiso directo con la agricultura catalana".