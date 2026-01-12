Revelan cómo la cooperación entre especies puede sostener ecosistemas más diversos y resistentes

Una investigación liderada por el Institut de Biologia Evolutiva (IBE), un centro mixto del CSIC y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha revelado cómo la cooperación entre especies podría sostener ecosistemas más diversos y resistentes a través de un nuevo modelo matemático.

Según informa el IBE en un comunicado este lunes, la investigación amplía la teoría ecológica vigente y revela que la cooperación "puede dar lugar a comunidades estables de especies clave en ecosistemas como el microbioma o las comunidades vegetales".

Se ha publicado en 'PNAS' y el responsable del estudio, Ricard Solé, apunta que esta nueva teoría propone que las interacciones cooperativas "fomentan la diversidad más allá de los modelos tradicionales basados en la competencia pura".

La investigación señala que hay un conjunto de especies que se necesitan mutuamente para prosperar --un 'núcleo cooperador'-- y que, al hacerlo, crean las condiciones para mantener vivo a un amplio abanico de especies de baja abundancia.

Este núcleo "no desaparece ni cuando la migración es muy escasa y actúa como un motor de diversidad y estabilidad ecológica", y, según Solé, cuando la migración es elevada, el modelo recupera los resultados clásicos de la teoría basada exclusivamente en la competencia.

El nuevo marco teórico podría ampliar la mirada sobre las relaciones ecológicas e inspirar soluciones de biología sintética basadas en la cooperación, ya que, según el coprimer autor Jordi Piñero, podría ayudar a diseñar consorcios microbianos cooperativos que fueran más estables con un núcleo de especies resilientes.