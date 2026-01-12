Agencias

PSOE-M registra una batería de preguntas para conocer cómo se pagó el viaje de Ayuso a Argentina donde visitó a Milei

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha registrado en la Cámara de Vallecas una batería de preguntas para conocer cómo se pagó el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Argentina en el que se reunió con el presidente del país, Javier Milei.

Según ha trasladado el PSOE en un comunicado, además de dilucidar si se utilizaron fondos públicos, también quieren saber si fue institucional o privado, quién solicitó la reunión, qué asuntos concretos se trataron.

Ponen el foco también en si a la presidenta de la Comunidad de Madrid le acompañó algún miembro de su Gabinete, si se informó al Ministerio de Asuntos Exteriores y si Ayuso usó la sala de autoridades del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"¿Quién está pagando la vidorra de la señora Ayuso? ¿Es un regalo de su novio con las comisiones que obtiene de Quirón Salud? ¿O se la estamos pagando todos los madrileños? Tenemos derecho a saber cómo se costea la presidenta esta vida de lujo", ha cuestionado la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar.

Desde el Gobierno autonómico afirmaron el pasado jueves que la reunión, que tuvo lugar en la Casa Rosada de Buenos Aires, fue "de carácter personal" y que en la misma se abordó la actualidad internacional marcada por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

