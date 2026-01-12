Los agricultores catalanes levantan todos los cortes tras reunirse con Illa y Ordeig

La decisión de reabrir la A-27 junto al Puerto de Tarragona se produjo en paralelo al anuncio de un encuentro con el presidente catalán, Salvador Illa, y se convirtió en el primer paso hacia el desbloqueo de otros puntos viales afectados. Según reportó el medio de comunicación, este gesto precedió a una asamblea general en la que los integrantes de Revolta Pagesa acordaron finalizar temporalmente las protestas que han marcado los últimos días, condicionando su cese a los resultados concretos que esperan de las autoridades. De acuerdo con la información publicada, la noticia principal radica en que los agricultores catalanes han suspendido todos los cortes de carreteras tras la reunión mantenida con Illa y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, aunque advierten que estas acciones podrían reanudarse si sus demandas no se ven reflejadas en compromisos efectivos.

El medio detalló que, desde el jueves anterior, el colectivo agrícola catalán ha protagonizado manifestaciones y bloqueos en distintos puntos de la red viaria autonómica como respuesta a su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Durante cinco jornadas consecutivas, los integrantes de Revolta Pagesa organizaron acciones coordinadas de protesta, que interrumpieron significativamente el tránsito y la logística en ejes claves, afectando tanto a la movilidad civil como al transporte de mercancías.

La solución parcial al conflicto surgió tras el desarrollo de varias asambleas celebradas por los propios agricultores en el seno de Revolta Pagesa. Posteriormente, una delegación del movimiento se reunió en el Palau de la Generalitat con Illa y Ordeig, en un encuentro que permitió canalizar las demandas más urgentes del sector agrícola. Según informó la fuente, tras la reunión, los agricultores liberaron el paso en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la C-16 en el tramo de Casserres a Berga (Barcelona) y la C-38 en el Coll d'Ares (Lleida), en correspondencia con los acuerdos alcanzados en el encuentro oficial.

Jordi Aguilera, portavoz de Revolta Pagesa, expresó al salir de la reunión su “satisfacción” por la actitud del presidente de la Generalitat respecto a los compromisos planteados previamente por el conseller de Agricultura. “El presidente ha mantenido los compromisos que el conseller trasladó al sector”, afirmó Aguilera, quien subrayó que, a partir de ahora, el colectivo iniciará un proceso de seguimiento para asegurar la dotación de recursos al sector y evaluar las medidas adoptadas para mitigar el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sobre la agricultura catalana, consignó el medio.

Por su parte, Salvador Illa manifestó públicamente que la defensa del sector agrario constituye “uno de los ejes prioritarios” de la acción del Govern de la Generalitat. Además, el propio Illa enfatizó que Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, representa institucionalmente al Ejecutivo catalán en todas las negociaciones y gestiones con el colectivo agrícola, postura que reiteró durante la reunión con los representantes de Revolta Pagesa, según indicó el medio.

A lo largo de estos cinco días de movilizaciones, las protestas impulsadas por los agricultores incluyeron ocupaciones parciales de vías principales y la organización de cortes que obstaculizaron el acceso a infraestructuras estratégicas, como el referido puerto de Tarragona. El objetivo de estas acciones pasaba por visibilizar el rechazo del sector al acuerdo comercial con el Mercosur, al considerar que sus condiciones podrían afectar negativamente la competitividad de la agricultura de la región, reseñó la publicación original.

A pesar del levantamiento total de los bloqueos, los agricultores trasladaron a las autoridades su intención de reanudar las protestas en caso de no constatar avances en la implementación de los compromisos obtenidos hasta el momento. El propio Aguilera advirtió que la desmovilización podría ser solo provisional, circunstancia que mantiene la tensión sectorial y la atención sobre el desarrollo de los acontecimientos inmediatos.

Las acciones desarrolladas por los agricultores han venido acompañadas de un llamamiento a los responsables políticos para que articulen mecanismos destinados tanto al refuerzo financiero del sector como a la revisión de las condiciones pactadas en los tratados internacionales que afectan a la competitividad local. Durante la reunión en la Generalitat, los representantes gubernamentales se comprometieron a abrir canales de diálogo permanentes y a priorizar en agenda las cuestiones relativas a la seguridad y viabilidad de la agricultura catalana ante presiones externas, de acuerdo con la crónica del medio.

Las protestas se insertan en un contexto más amplio de movilizaciones agrícolas en distintas regiones europeas, motivadas por políticas comerciales que los colectivos perciben como perjudiciales para el campo local. En este marco, la articulación entre el gobierno autonómico y los representantes sectoriales busca responder a la presión social y garantizar la estabilidad productiva, mientras se da seguimiento a las negociaciones iniciadas tras los acuerdos alcanzados en la última reunión.