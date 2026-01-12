LaLiga, premiada por la APDM por su iniciativa 'Pioneros' de cuidado integral del futbolista profesional

Carlos Marchena y Zuhaitz Gurrutxaga, como embajadores de ‘Preparados’, han transmitido a los futbolistas mensajes basados en sus propias vivencias sobre la adaptación personal y profesional tras su retirada de la competición, según informó la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). Este enfoque personal, presente en el programa galardonado, ilustra cómo la experiencia de exjugadores puede ser uno de los ejes del acompañamiento psicológico y laboral a las plantillas, objetivo central de la iniciativa impulsada por LaLiga y reconocida con uno de los Premios APDM 2025. De acuerdo con la información publicada por la APDM, el valor añadido de ‘Preparados’ radica en su atención directa al bienestar más allá del rendimiento deportivo y en la promoción de una transición saludable fuera del terreno de juego.

Tal como detalló la APDM, el galardón a ‘Preparados’ subraya la apuesta de LaLiga, a través de su Fundación y en alianza con la Fundación Blanca de apoyo al deportista, por un abordaje global de los retos que enfrentan los futbolistas. El programa atiende de manera específica tanto la salud mental durante la etapa activa en el deporte como el proceso emocional y profesional asociado al retiro, dos momentos identificados como especialmente sensibles y tradicionalmente poco atendidos en el ámbito profesional. A través de talleres organizados presencialmente en los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, se ofrecen herramientas prácticas y asesoramiento especializado que buscan fortalecer la estabilidad emocional, la integración social y el desarrollo personal de los jugadores.

La formación ofrecida por ‘Preparados’ tiene carácter voluntario y se dirige preferentemente a los integrantes de la primera plantilla en cada club. Cada equipo dispone de dos sesiones adaptadas a su calendario y características particulares, tal y como reportó la APDM. Las actividades integran componentes audiovisuales, intervención de expertos en psicología deportiva y participación directa de exjugadores, quienes relatan cómo gestionaron el final de su carrera deportiva y su inserción en otras profesiones. Según consignó la nota de prensa de la asociación, estas intervenciones buscan facilitar la apertura de los futbolistas hacia temas como la gestión emocional, la identificación y prevención de dificultades psicológicas y la planificación efectiva de su futuro.

El programa ha sido creado bajo la premisa de que el acompañamiento integral debe abarcar todas las etapas de la vida profesional del deportista. Según publicó la APDM, LaLiga y los clubes participantes han asumido el compromiso de acompañar a los jugadores no solo durante su trayectoria en la competición, sino en la preparación y ejecución de proyectos posteriores vinculados a la educación y la inserción laboral. Dentro del mismo marco, los talleres pretenden normalizar la conversación sobre el bienestar mental y elevar la importancia del apoyo psicológico dentro de la cultura futbolística, algo señalado como deficitario durante años por diferentes protagonistas del sector.

Además, el reconocimiento concedido por la APDM destaca la responsabilidad social asumida por LaLiga mediante la consolidación de modelos de intervención que se centran tanto en la persona como en el profesional. Como remarcó la asociación, ‘Preparados’ representa un paso en la dirección de redefinir el papel de las entidades deportivas como espacios de crecimiento personal, aprendizaje continuo y acompañamiento una vez terminado el ciclo competitivo. Esta visión busca sentar un precedente para que otras instituciones del deporte adopten prácticas similares, tendientes a priorizar la salud integral sobre la mera consecución de resultados inmediatos en el campo de juego.

El Premio APDM 2025, según señaló el propio colectivo de periodistas deportivos de Madrid, distingue así a un proyecto que concibe el fútbol desde una perspectiva amplia, capaz de integrar dimensiones psicológicas, formativas y laborales, y no solo la competitiva. El objetivo se dirige a combatir los retos estructurales del fútbol profesional, tradicionalmente centrado en el rendimiento y la notoriedad pública, a través de intervenciones directas, modelos de prevención y acompañamiento en la toma de decisiones vitales para los deportistas.

La colaboración entre la Fundación de LaLiga y la Fundación Blanca de apoyo al deportista constituye otro elemento definitorio de la iniciativa, según describió la APDM, facilitando los recursos y el apoyo necesario para articular los contenidos de los talleres y garantizar la participación de profesionales y embajadores con experiencia reconocida. En suma, la concesión del galardón confirma, en palabras de la asociación, la importancia de iniciativas que fomentan el desarrollo personal y la salud emocional desde el deporte, sumando esfuerzos para promover una visión más humana y acompañada de la carrera futbolística.