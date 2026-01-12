La Red Española de Teatros abre el plazo para presentar propuestas artísticas al programa 'Circo a Escena' 2026

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública ha abierto este lunes el plazo para la presentación de propuestas artísticas a 'Circo a Escena' 2026, el programa estatal promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM).

Así lo ha dado a conocer la Red, que ha indicado que las compañías interesadas en participar podrán presentar sus propuestas artísticas hasta el 12 de febrero, a las 12.00 horas.

La convocatoria se dirige a aquellas compañías profesionales de circo residentes en el Estado español, que podrán presentar un máximo de dos espectáculos. No podrán participar en esta próxima edición los espectáculos que ya hayan sido seleccionados y hayan girado en el 'Circo a Escena' 2025.

Por otra parte, el caché de cada pieza no podrá exceder los 8.000 euros, impuestos no incluidos, una cifra que deberá incluir el coste de desplazamientos, alojamientos, dietas y todos aquellos gastos derivados de la representación o función, a excepción de la ficha técnica.

Previamente, las compañías que deseen concurrir deberán registrarse en el portal web de La Red (www.redescena.net), donde deberán subir todos aquellos materiales promocionales o de difusión que faciliten a la organización la valoración de cada uno de los espectáculos, desde la ficha artística y técnica hasta fotografías y, de forma imprescindible, el link al vídeo completo de la pieza.

Cerrado el plazo de la convocatoria, la Comisión de Circo de La Red valorará las diferentes propuestas recibidas y realizará la selección para dar forma al catálogo del circuito de esta sexta edición, que se publicará en www.redescena.net.

Posteriormente, los espacios escénicos, redes y circuitos asociados a La Red podrán sumarse al programa con la presentación (entre el 2 de marzo y el 1 de abril) de proyectos de difusión de las artes circenses a partir de las piezas incluidas en ese catálogo.

"Al igual que en ediciones precedentes, el catálogo responderá a criterios de pluralidad y equilibro de estilos, así como de diversidad de formatos y públicos, heterogeneidad de los espacios escénicos y singularidad de las acciones ofertadas por las compañías para la captación y fidelización de espectadores", ha manifestado.

CONVENIO MARCO

La Red Española de Teatros ha puntualizado que en 2025 ha trabajado con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en el nuevo convenio marco con el que funcionará 'Circo a Escena' y que el desarrollo de esta nueva edición queda supeditada a la firma de este nuevo convenio con la Dirección General de Artes Escénicas y Música, y su respectiva publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha apuntado, la novedad de este nuevo marco es que deja de depender de los Fondos Europeos Next Generation y garantizará la continuidad del circuito durante cuatro ediciones más, concretamente hasta 2029.

Por último, ha detallado que, de aprobarse el convenio, las actuaciones de esta edición se extenderán en teatros y espacios escénicos asociados a La Red del 15 de mayo al 30 de junio y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2026.