La producción de servicios subió en octubre un 0,3% tanto en la eurozona como en la Unión Europea

Luxemburgo encabezó las variaciones mensuales positivas en la producción de servicios entre los países de la Unión Europea en octubre, con un crecimiento del 14,7%. Al mismo tiempo, Grecia, Lituania y Polonia reportaron los incrementos anuales más destacados, según publicó Eurostat. En este contexto de contrastes, la eurozona y el conjunto de la UE experimentaron en ese mes un avance del 0,3% en la actividad del sector terciario, en comparación con el mes previo.

El organismo estadístico europeo detalló que el indicador para octubre superó el crecimiento de septiembre, cuando la eurozona registró un alza del 0,1%. Para la Unión Europea en su conjunto, el registro de octubre también significó un crecimiento del 0,3% respecto a un mes antes, después de un periodo sin variaciones en septiembre. Si se compara con octubre de 2024, la producción de servicios aumentó un 2,1% tanto en la eurozona como en toda la Unión Europea, reportó Eurostat.

Dentro de los países con datos disponibles, Eslovenia, Grecia y Eslovaquia mostraron las caídas mensuales más pronunciadas en el sector de servicios, con descensos respectivos del 3,5%, 1,8% y 1,6%. Esta situación contrastó con los resultados de Luxemburgo, Letonia y Bulgaria, que lideraron los avances mensuales. Mientras que Luxemburgo registró un crecimiento del 14,7%, Letonia alcanzó un 2,1% y Bulgaria un 1,9% de incremento respecto al mes anterior.

El análisis de la evolución anual revela diferencias notables entre los Estados miembros. Luxemburgo, Hungría y Dinamarca vieron los descensos interanuales más marcados con retrocesos del 3%, 2% y 0,8%, respectivamente, según Eurostat. A su vez, Grecia logró una subida anual del 16,9%, ubicándose como el país con mayor incremento interanual en el sector. Le siguieron Lituania, con una mejora del 10,1%, y Polonia, donde la producción de servicios creció un 5,5% en comparación con octubre del año anterior.

En el caso de España, el sector de servicios moderó su ritmo de expansión respecto al mes anterior. Eurostat reportó que la producción avanzó un 0,2% en octubre frente al incremento del 0,6% registrado en septiembre. En la comparación anual, el indicador español mostró una mejora del 3,1%, situándose por encima de la media europea y europea de la eurozona para ese periodo.

De acuerdo con Eurostat, las variaciones en el sector servicios reflejan la diversidad de dinámicas económicas presentes en los distintos países de la UE, con alzas y bajas acentuadas tanto en las comparaciones mensuales como interanuales. El informe elaborado por la oficina estadística ofrece una visión detallada sobre el comportamiento del sector terciario, que representa una parte significativa de la economía regional, y evidencia diferencias sustanciales entre los miembros del bloque en términos de recuperación y crecimiento económico.