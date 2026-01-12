La Ertzaintza impide la protesta de los agricultores alaveses en la A-1 contra el acuerdo de la UE con Mercosur

La asociación Ataca advirtió que un eventual acuerdo entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur provocaría la entrada de productos agrícolas procedentes de Sudamérica, lo que, según afirmaron, generaría una situación de competencia desleal y pondría en riesgo la seguridad alimentaria de los consumidores europeos. Además, señalaron que el sector agrícola comunitario enfrentaría la imposibilidad de competir con alimentos que llegan desde países donde existen menos restricciones para el uso de herbicidas y otros agroquímicos. Este análisis fue expuesto en el contexto de una protesta que pretendía interceptar la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán, en Álava, acción que fue bloqueada por efectivos de la Ertzaintza, de acuerdo con la información difundida por el medio El Correo.

La manifestación había sido convocada por la Asociación de Agricultores Alaveses y de Treviño (Ataca), que agrupó a cerca de cincuenta tractores en polígonos industriales cercanos a la A-1, concretamente en la zona de Araia. El medio El Correo detalló que la intención original era ocupar el carril derecho de la autovía en ambos sentidos desde las 8.00 hasta las 18.00 horas, como forma de protesta contra la inminente ratificación del acuerdo UE-Mercosur. Sin embargo, tras la intervención de la Ertzaintza, los agricultores decidieron desarrollar una caravana a través de vías alternativas y se concentraron a la salida del municipio de San Román, donde la presencia de los vehículos agrícolas provocó retenciones menores en la carretera A-3138, según confirmaron fuentes del Departamento vasco de Seguridad al medio citado.

Los agricultores y ganaderos convocantes señalaron que el acuerdo comercial permitiría la entrada al mercado europeo de productos de un bloque agrícola cuya dimensión cuadruplica la de la propia Unión Europea. En palabras del colectivo, “no pueden competir” con alimentos procedentes de Sudamérica que, afirmaron, no están sujetos a las mismas normativas sobre el uso de pesticidas y fertilizantes, y provienen de sistemas de producción con normativas ambientales, laborales y sanitarias menos exigentes. Según reiteró Ataca y consignó El Correo, esta asimetría legislativa derivaría en una reducción de los precios que quedarían “por debajo de los costes”, dificultando la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas locales.

Otra preocupación recurrente de los agricultores es la diferencia en salarios, impuestos y exigencias regulatorias respecto a los países miembros del Mercosur, donde las condiciones productivas y de fiscalización resultan más laxas, según la visión de los manifestantes recogida por El Correo. Este escalonamiento de la oferta agrícola extranjera, añadieron, podría derivar en una progresiva pérdida de rentabilidad y empleo para los trabajadores del campo vasco y de otras regiones europeas.

En las declaraciones recogidas durante la protesta, los convocantes insistieron en que la falta de equiparación en las condiciones productivas afectaría no solo al sector agrícola regional, sino también a los propios estándares de seguridad alimentaria en la Unión Europea. Alertaron que los consumidores de la UE estarían expuestos a alimentos de procedencia extranjera que no cumplen con los parámetros europeos sobre uso de herbicidas o controles de calidad en la producción.

Fuentes de la Ertzaintza informadas por El Correo confirmaron que la intervención en la autovía se resolvió sin incidentes graves y que las restricciones se concentraron en torno a la A-3138 a la salida de San Román, manteniendo el flujo principal en la A-1. La movilización de tractores y la presión de los agricultores formó parte de una jornada de reivindicación en la que también se sumaron productores de Treviño.

Los agricultores de Ataca reiteraron que el llamado a la protesta responde a la incertidumbre que genera la posibilidad de apertura comercial con Mercosur, un bloque al que consideran estructuralmente más competitivo por el coste reducido de producción agrícola en sus países miembros y la ausencia de controles equivalentes en materia de derechos laborales, protección sanitaria y medio ambiente. Las principales demandas del sector apuntan al rechazo del acuerdo en los términos actuales, reclamando a las instituciones europeas la imposición de estándares equiparables a los exigidos en la producción doméstica para garantizar condiciones de competencia equilibradas.

La jornada de protestas, según narró El Correo, dejó patente la tensión existente en el sector primario, que observa con preocupación la evolución de las negociaciones entre la UE y Mercosur y sus posibles consecuencias sobre la economía local y la calidad de los alimentos destinados al consumo en el continente europeo.