La chilena SQM vuelve al mercado internacional con una colocación de bonos híbridos por 428 millones de euros

El productor chileno de litio SQM planea volver al mercado internacional por primera vez desde 2024 mediante una emisión de bonos híbridos por 500 millones de dólares (428 millones de euros).

En concreto, la colocación es de bonos híbridos a 30 años, con un período de no rescate de cinco años, según personas familiarizadas con el asunto citadas por 'Bloomberg'.

La intención de la empresa es reunirse con inversores este lunes y martes antes de fijar precios unos días más tarde, indicaron estas mismas fuentes.

El objetivo de SQM es utilizar los fondos captados para refinanciar deuda vigente y para cumplir metas corporativas generales, entre las que se encuentra la financiación de sus inversiones. Su plan de inversión de capital a tres años está valorado en 2.700 millones de dólares (2.313 millones de euros).

SQM recurrió por última vez al mercado internacional de deuda en septiembre de 2024, fecha en la que emitió bonos por 850 millones de dólares (728 millones de euros).

