La AESAN lanza una alerta por la presencia de fragmentos del molde de fabricación en pandoros de Piaceri Mediterranei

Entre los productos incluidos en la alerta sanitaria lanzada por las autoridades se encuentran diferentes variedades de ‘Pandoro’ de origen italiano, con varias fechas de consumo preferente comprendidas entre enero y abril de 2026. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) explicó que se detectó la presencia de fragmentos procedentes del molde de fabricación en estos productos, todos ellos bajo la marca Piaceri Mediterranei. Según informó AESAN a través de su canal oficial y según publicó la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), los artículos fueron distribuidos principalmente en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, aunque no se descarta que hayan llegado a otros puntos del país mediante reenvíos.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, la alerta afecta a varias presentaciones del ‘Pandoro’. En detalle, corresponden al producto ‘Pandoro’, identificado con los lotes 211853 y 213663, cuyas fechas de consumo preferente son el 12 de febrero de 2026 y el 26 de febrero de 2026 respectivamente. Además, la alerta incluye los lotes 214281 y 226464 del artículo ‘Pandoro crema cioccolato’, con fechas de consumo preferente para el 18 de febrero de 2026 y el 18 de abril de 2026, respectivamente. También resultaron involucradas partidas de ‘Pandoro crema limone’ (lote 225234, preferente al 13 de abril de 2026), ‘Pandoro caramello salato’ (lote 212134, preferente al 23 de febrero de 2026), y ‘Pandoro al pistacchio’, correspondiente a los lotes 215695 (preferente al 29 de enero de 2026) y 220234 (preferente al 26 de febrero de 2026).

El medio oficial de la AESAN relató que el comunicado se realizó tras recibir la notificación a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), mecanismo que coordina la comunicación inmediata de riesgos vinculados a alimentos entre los países miembros. Según detalló el organismo, la información se transmitió a las autoridades autonómicas implicadas por medio del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), un protocolo que permite la actuación rápida en la retirada de productos que suponen un potencial riesgo para los consumidores. AESAN remarcó que las partidas afectadas ya han comenzado a retirarse del mercado y que se está supervisando que el proceso se realice con eficacia.

La distribución inicial se centró en Madrid y Cataluña, aunque las autoridades no descartan la posibilidad de redistribuciones a otras regiones. Tal como reportó AESAN, el control y verificación de la retirada depende de la colaboración entre los servicios autonómicos de seguridad alimentaria y las cadenas de comercialización, a partir de la información proporcionada a través del SCIRI. La agencia insiste, según recogió RASFF, que hasta que concluyan todas las acciones de retirada, quienes posean unidades de los lotes señalados en sus hogares no deben consumir estos productos bajo ninguna circunstancia.

Las notificaciones de retiradas y alertas alimentarias como esta representan, según AESAN, una pieza esencial en el aseguramiento de la seguridad alimentaria, al posibilitar una actuación coordinada para minimizar cualquier riesgo derivado de la presencia de cuerpos extraños o contaminantes en productos comercializados. En línea con ello, la agencia ha publicado los números de lote y las fechas de consumo preferente de cada variedad de ‘Pandoro’ para facilitar la identificación y posible devolución de artículos afectados. AESAN recomendó prestar especial atención a todos los lotes y variedades señaladas, evitando su consumo hasta nuevo aviso.

La decisión de lanzar la advertencia responde, según la información oficial, al cumplimiento de los protocolos de seguridad que exigen la comunicación inmediata de cualquier hallazgo que pueda comprometer la integridad de los alimentos disponibles para el público, especialmente cuando se trata de la presencia de fragmentos plásticos o metálicos derivados de los procesos de fabricación. En esta ocasión, los fragmentos corresponden al molde utilizado durante la elaboración de los pandoros, según recopila el comunicado de la agencia.

La coordinación entre organismos europeos y españoles se realizó a través de los sistemas RASFF y SCIRI. AESAN, tras recibir la notificación desde la red europea, activó el protocolo nacional para alinear la respuesta en todo el territorio y comunicar a las comunidades autónomas implicadas los detalles de la alerta. El seguimiento de la retirada, según confirmó el organismo, se efectúa de manera prioritaria para reducir el riesgo de consumo accidental.

Las autoridades recordaron que la presencia de elementos extraños en productos alimenticios puede suponer distintos riesgos para la salud de los consumidores, por lo cual aconsejan revisar cuidadosamente los productos en casa, comparando lotes y fechas con la lista difundida por la AESAN. El organismo puso a disposición del público los canales de contacto habituales para consultas sobre la alerta, en tanto avanza el proceso de retirada y control distribuido a nivel autonómico y nacional.

La espera de las conclusiones definitivas sobre la extensión de la distribución y la retirada de todos los lotes implicados mantiene activas todas las alertas preventivas en materia de consumo. En tanto no se disponga de confirmación oficial sobre la completa retirada, AESAN seguirá publicando actualizaciones e instrucciones específicas. Toda persona o comercio que haya adquirido alguno de los productos afectados puede dirigirse tanto a la agencia como a los canales autonómicos correspondientes para proceder con la devolución o recibir orientación sobre las medidas a adoptar en relación con esta alerta.

De este modo, la AESAN busca asegurar que la alerta llegue a la totalidad de los consumidores potencialmente afectados y que se evite cualquier episodio de consumo no deseado o accidental de los productos en cuestión, respetando los protocolos establecidos para la protección alimentaria y la salud pública en España.