Agencias

Jugadores del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso: "Te recordaré como un entrenador con ideas claras"

Guardar

Futbolistas del Real Madrid como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Rodygo Goes o Arda Güler, entre otros, han querido despedirse de Xabi Alonso, que este lunes ha dejado de ser entrenador del equipo blanco, destacando sus "ideas claras" y sus enseñanzas a pesar de su "breve" paso por el conjunto madridista.

"Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu nueva etapa", le deseó el delantero francés Kylian Mbappé en redes sociales.

También el brasileño Rodrygo tuvo palabras de cariño para el tolosarra. "Míster, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. Que tu carrera siga creciendo. Todo lo mejor siempre", le deseó. "Gracias por todo. Ha sido un placer poder trabajar contigo y deseo que te vaya bien en el futuro, lo mereces", escribió el portero Thibaut Courtois.

Otro de los que ha querido darle las gracias ha sido el centrocampista turco Arda Güler. "Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior", empezaba. Estoy profundamente agradecido por todo lo que has aportado a mi trayectoria. Tu confianza en mí me ha convertido en un mejor jugador. Te deseo a ti y a tu equipo mucho éxito en lo que venga después. Tu influencia siempre permanecerá conmigo", apuntó.

El francés Aurélien Tchouaméni le dio las "gracias por todo". "Ha sido un placer aprender de uno de los mejores. Te deseo lo mejor en tu camino", indicó, en la misma línea que el defensa español Dean Huijsen. "Gracias míster por todo lo vivido, te deseo lo mejor para el futuro", afirmó.

"Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol, solo te esperan grandes cosas. Te deseo lo mejor", señaló Dani Ceballos. "Gracias por todo, míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. Mucha suerte", puso Andriy Lunin.

Algo más escueto fue el capitán, Dani Carvajal. "Gracias por todo, míster", se limitó a poner, igual que Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras. "Ha sido un placer y te deseo lo mejor para el futuro", coincidieron el alemán y el gallego.

"Míster, muchas gracias por todo: los aprendizajes, la confianza desde el primer día y, sobre todo, la oportunidad que me has dado. Te deseo lo mejor siempre", le deseó Gonzalo. También se despidieron, agradeciendo su trabajo, otros futbolistas como Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Raúl Asencio, Fran García, David Alaba, mientras que a medianoche seguían sin escribir ni Vinícius Jr. ni Jude Bellingham.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Italia confirma la liberación de otros dos italianos y habla de "señal contundente" de Rodríguez

Alberto Trentini y Mario Burlò, ciudadanos de nacionalidad italiana, salieron de prisión en Venezuela y están bajo resguardo diplomático tras gestiones de altos funcionarios, mientras Roma expresa gratitud y espera más avances en el proceso

Italia confirma la liberación de

'Una batalla tras otra' y 'Adolescencia', triunfadores de los Globos de Oro. Oliver Laxe se va de vacío

Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor destacan entre los premiados en la ceremonia hollywoodense donde “Hamnet” y “El agente secreto” también lograron reconocimiento, mientras el trabajo del español Oliver Laxe quedó sin recompensas en la gala

'Una batalla tras otra' y

El barril de Brent cotiza a más de 63 dólares tras pedir Trump a las petroleras que inviertan en Venezuela

Las principales compañías de energía de Estados Unidos y Europa evalúan una inversión millonaria en Venezuela tras el llamado de Donald Trump, quien propuso destinar fondos privados para impulsar la industria petrolera y favorecer la recuperación económica del país latinoamericano

El barril de Brent cotiza

El Consejo de Seguridad se reúne este lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

Naciones Unidas ha convocado una sesión extraordinaria donde analizará los últimos bombardeos, el uso de misiles hipersónicos y la escalada sobre la red eléctrica, ante denuncias sobre operaciones rusas que buscan cortar el suministro energético ucraniano en invierno

Infobae

Samantha Vallejo-Nágera abandona 'Masterchef' después de 13 años. TVE ya tiene a su sustituta, Delicious Martha

La chef y empresaria, figura emblemática del concurso culinario, deja su puesto tras más de una década, mientras TVE apuesta por una reconocida influencer que promete potenciar la presencia digital y captar nuevas audiencias

Samantha Vallejo-Nágera abandona 'Masterchef' después