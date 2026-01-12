Imputan por agresión agravada a uno de los venezolanos tiroteados por el ICE en Portland (EEUU)

Luis David Moncada deberá enfrentar a la justicia federal en Estados Unidos tras el incidente en el que, según autoridades estadounidenses, habría intentado embestir con su vehículo a un agente federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una intervención en Portland, Oregón. El Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra Moncada por agresión con arma mortífera o peligrosa a un funcionario federal y daños a propiedad federal por un monto que supera los 1.000 dólares —aproximadamente 856 euros—, informó el medio que publicó la noticia.

El ciudadano venezolano Moncada forma parte de los dos individuos que recibieron disparos el pasado jueves en Portland, después de que, según la versión oficial, agentes migratorios intentaran detener un automóvil durante un control de tráfico. De acuerdo con lo difundido por el Departamento de Justicia y citado por los medios de comunicación, Moncada, quien conducía, habría intentado atropellar a un agente del ICE, lo que desencadenó la respuesta armada policial.

El episodio concluyó con Moncada y su acompañante, Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, ambos de nacionalidad venezolana, hospitalizados y en estado estable, de acuerdo con las autoridades. Fuentes de la investigación citadas por el medio relacionan a ambos con el Tren de Aragua, agrupación criminal de origen venezolano considerada terrorista por organismos estadounidenses y latinoamericanos.

Moncada deberá pasar este mismo lunes por la tarde ante un tribunal federal, donde se le notificará el pliego de cargos y se fijarán los siguientes pasos del proceso judicial, detalló el medio basándose en información oficial. Entre los delitos imputados destaca el cargo de estragos en propiedad federal, debido a los daños materiales valorados en más de 1.000 dólares que se atribuyen al incidente automovilístico.

Las autoridades sostienen que el operativo en el que resultaron heridos Moncada y Zambrano-Contreras respondía a una revisión de tránsito de rutina, en la que la supuesta tentativa de atropello del conductor desencadenó el uso de la fuerza letal por parte del ICE. El medio añadió que tanto las circunstancias del tiroteo como las conexiones internacionales de los detenidos forman parte de investigaciones en curso por parte de autoridades federales.

Este hecho ocurre en el contexto de otro incidente reciente, reportado en Minneapolis, donde una ciudadana estadounidense identificada como Renee Nicole Good murió tras recibir disparos durante un operativo del ICE el miércoles anterior, detalló el medio en su cobertura. Estos casos han generado debate sobre las tácticas utilizadas por agentes federales de inmigración y sus consecuencias, según la cobertura de prensa.

El caso de Moncada ha sido vinculado por las autoridades a investigaciones más amplias sobre actividades de organizaciones señaladas como terroristas y las estrategias de control migratorio implementadas en diversas ciudades estadounidenses, de acuerdo con la información difundida. Las autoridades judiciales subrayaron que el proceso recién ha iniciado y que Moncada permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las siguientes fases judiciales.

La cobertura oficial concluye que ambos venezolanos, mientras permanecen en el hospital, están bajo vigilancia y a la espera de resoluciones judiciales adicionales según evolucionen los procedimientos legales y las pesquisas relacionadas con las acusaciones en su contra, siguiendo el protocolo establecido en casos federales de este tipo.