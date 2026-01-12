Illa y Collboni ven un "tándem imbatible" de Barcelona y el resto de Catalunya con el Tour de Francia

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, señaló la importancia y el significado que representa para la ciudad y para el sector ciclista convertirse durante unos días en la capital mundial de este deporte. Según consignó el medio, las autoridades coinciden en que la presencia del Tour de Francia, específicamente el Grand Départ, no solo es un reconocimiento internacional para Cataluña, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer la imagen y el posicionamiento de la región en el exterior. El evento tendrá lugar entre el 4 y el 6 de julio, e involucra tanto a Barcelona como a otros 60 municipios catalanes, por donde pasarán las etapas iniciales de la competición ciclista.

De acuerdo con la información publicada, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, subrayaron en la presentación oficial del Tour de Francia el “tándem imbatible” formado por la ciudad condal y el resto de Cataluña. Illa remarcó que el Grand Départ se presenta como una “gran oportunidad en beneficio de toda Catalunya”, resultado del esfuerzo conjunto entre el Govern, los ayuntamientos y las diputaciones. Según el presidente catalán, la organización del evento pone de relieve que el territorio transmite confianza y seguridad a nivel internacional, al tiempo que permite exhibir valores asociados tanto a la diversidad cultural como al espíritu de superación, tradicionalmente representados por el Tour y en consonancia con las instituciones europeas y la identidad catalana.

Por su parte, Collboni manifestó que desde el inicio vio con claridad que el Grand Départ debía convertirse en una experiencia compartida por Barcelona y el resto de Cataluña, destacando que este evento no tiene precedentes en la historia de la región. El alcalde definió el Tour como una competición de carácter “absolutamente democrático”, a la que se espera que acudan cientos de miles de personas a las calles para presenciar su desarrollo, según informó el medio. Ambos dirigentes hicieron hincapié en la magnitud institucional del acontecimiento, al que asistieron también los consellers de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y de Deportes, Berni Álvarez, además de los alcaldes de los municipios implicados, como los de Tarragona y Granollers, ciudades que alojarán la salida de las etapas 2 y 3 respectivamente.

Berni Álvarez, conseller de Deportes, enfatizó que la llegada del Tour a Cataluña busca consolidar la marca de la región y procurar que la celebración del evento deje un “legado” de carácter social, medioambiental y económico para todos los municipios por los que pase la prueba. Álvarez valoró el trabajo conjunto de las distintas administraciones y la oportunidad que representa para la cohesión territorial.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, agradeció de forma explícita el liderazgo de Barcelona para atraer el Grand Départ a Cataluña y compartió que este será uno de los eventos de mayor relevancia en la ciudad desde tiempos históricos. Según reportó el medio, Viñuales valoró la proyección que aportará al deporte local y el impacto en la economía y la visibilidad de Tarragona a nivel internacional.

También la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, caracterizó el paso del Tour por su ciudad como un “hito histórico y un sueño hecho realidad”, mediante el cual esperan afianzar la identidad local y el sentimiento de pertenencia con Cataluña, proyectando su imagen dentro y fuera del territorio. Barnusell destacó el papel de los municipios como agentes clave en la integración territorial y el impacto positivo que la prueba ciclista puede generar en los ámbitos deportivo, económico y social.

Durante la presentación institucional, tanto autoridades políticas como representantes municipales señalaron los beneficios que se esperan de la celebración del Grand Départ en Cataluña. El evento está llamado a fomentar la cooperación institucional, favorecer la proyección internacional de la región y generar un impacto económico favorable, tanto para las ciudades anfitrionas como para el entorno regional. El paso del Tour por municipios catalanes ayudará a resaltar la diversidad de Cataluña, fortalecer la marca de la región y, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, animar a los alcaldes a aprovechar la oportunidad para mostrar sus municipios y trabajar coordinadamente hacia el objetivo de ofrecer el mejor Grand Départ de la historia.

La cita, calificada por autoridades como un fenómeno de alcance social, aspirará a involucrar a la ciudadanía catalana desde el inicio, esperan que movilice a cientos de miles de personas a participar y seguir el recorrido de los ciclistas. Los organizadores y responsables regionales apelan al legado que la prueba dejará, tanto en la memoria colectiva como en infraestructuras, desarrollo deportivo y legado económico y medioambiental para el conjunto de Cataluña.

El medio detalló también la presencia de representantes de los 60 municipios por los que transitará la carrera, atestiguando el carácter inclusivo y participativo del evento y la voluntad de que la cita refuerce la cohesión interna de la región. La amplia e intensa colaboración entre instituciones locales, regionales y nacionales quedó subrayada en las distintas intervenciones, apuntando al Tour de Francia y su Grand Départ como símbolo de unidad territorial y confianza internacional.