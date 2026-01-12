Agencias

Illa afirma que la defensa del sector agrario es "uno de los ejes prioritarios" del Govern

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la defensa del sector agrario es "uno de los ejes prioritarios" del Govern de la Generalitat.

Lo ha dicho este lunes después de la reunión entre Govern y Revolta Pagesa, durante su discurso en el acto de constitución del Consorcio Porta Diagonal-Campus Clínic.

"Quiero dejar claro que el conseller Ordeig habla en nombre del Govern de Catalunya, los compromisos del conseller Ordeig son los compromisos del Govern de Catalunya y en particular los compromisos del presidente de la Generalitat", ha dicho Illa.

