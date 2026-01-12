Agencias

Hamás denuncia la muerte en Gaza de un alto cargo policial a manos de "agentes de la ocupación israelí"

Guardar

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han denunciado este lunes la muerte de un alto cargo de la Policía en la ciudad de Jan Yunis (sur) en un ataque perpetrado por "agentes de la ocupación israelí", sin que las autoridades de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El Ministerio del Interior gazatí ha señalado en un comunicado que el muerto es el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Jan Yunis, Mahmud Ahmed al Astal, de 40 años, quien ha sido tiroteado en el área de Al Mauasi. "Según las investigaciones iniciales, los disparos fueron efectuados desde un vehículo usado por agentes de la ocupación israelí", ha dicho.

Asimismo, ha recalcado que las fuerzas de seguridad "trabajan para detener a los responsables" del tiroteo, cerca de un mes después de que Hamás confirmara la muerte de otro alto cargo policial en un ataque achacado igualmente a Israel en el campamento de refugiados de Al Maghazi (centro).

Las autoridades gazatíes cifraron el domingo a 71.412 los muertos y a 171.314 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 442 muertos y 1.236 heridos desde el 10 de octubre. Sin embargo, destacaron que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar quiere un aumento de la cuantía del complemento de la pensión por brecha de género

La formación política propone aumentar la ayuda económica vinculada a diferencias de género en jubilaciones, ampliar el reconocimiento de períodos de cuidado familiar y fomentar políticas de conciliación laboral para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres en España

Sumar quiere un aumento de

Oliver Laxe inaugura el ciclo Recent Spanish Cinema en Los Ángeles con 'Sirat' y un coloquio con Guillermo del Toro

Oliver Laxe inaugura el ciclo

Lolita Flores guarda silencio al preguntarle por el embarazo de su sobrina Lola

La cantante evita pronunciarse sobre la noticia difundida por Lydia Lozano respecto a la futura maternidad de la hija de Rosario Flores, manteniendo la privacidad y la discreción que caracteriza a su entorno familiar ante los medios

Lolita Flores guarda silencio al

Reabierto un carril dirección Benavente de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia tras 3 días de protestas contra Mercosur

Reabierto un carril dirección Benavente

Los auditores europeos señalan lagunas de control en los planes de la UE sobre competitividad e innovación

Los auditores europeos señalan lagunas