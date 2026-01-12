Hamás denuncia la muerte en Gaza de un alto cargo policial a manos de "agentes de la ocupación israelí"

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han denunciado este lunes la muerte de un alto cargo de la Policía en la ciudad de Jan Yunis (sur) en un ataque perpetrado por "agentes de la ocupación israelí", sin que las autoridades de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El Ministerio del Interior gazatí ha señalado en un comunicado que el muerto es el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Jan Yunis, Mahmud Ahmed al Astal, de 40 años, quien ha sido tiroteado en el área de Al Mauasi. "Según las investigaciones iniciales, los disparos fueron efectuados desde un vehículo usado por agentes de la ocupación israelí", ha dicho.

Asimismo, ha recalcado que las fuerzas de seguridad "trabajan para detener a los responsables" del tiroteo, cerca de un mes después de que Hamás confirmara la muerte de otro alto cargo policial en un ataque achacado igualmente a Israel en el campamento de refugiados de Al Maghazi (centro).

Las autoridades gazatíes cifraron el domingo a 71.412 los muertos y a 171.314 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 442 muertos y 1.236 heridos desde el 10 de octubre. Sin embargo, destacaron que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".