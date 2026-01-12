Agencias

Francia desmiente haber recibido una solicitud para aprobar la compra de Abivax por parte de Eli Lilly

El Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Digital de Francia ha negado haber recibido una solicitud formal para la aprobación de la compra del laboratorio galo Abivax por parte de la estadounidense Eli Lilly, lo que desmiente una información aparecida en medios.

El diario 'La Lettre' había informado este lunes de que una delegación de Eli Lilly se reunió en diciembre con las autoridades francesas para recabar el 'visto bueno' legal necesario para hacerse con Abivax por unos 15.000 millones de euros, el doble de su capitalización bursátil actual.

Sin embargo, según 'Bloomberg', el Ministerio no ha recibido ningún documento relativo a la transacción y no está en contacto con Eli Lilly. Le legislación exige el beneplácito del Gobierno para las operaciones relativas a farmacéuticas de importancia estratégica.

El presidente interino y consejero delegado de Abivax, Marc Garidel, ha afirmado desde San Francisco en declaraciones para 'Bloomberg News' que su tratamiento experimental para la colitis ulcerosa obefazimod podría convertirse en "uno de los fármacos más usados de la próxima década".

