Esteban(PNV) avisa que, si el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, no se quedarán "cruzados de brazos"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha advertido que, si para el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, "la cosa es grave", y no se quedarán "cruzados de brazos", aunque no ha querido avanzar cuál será su reacción. "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha asegurado.

Las cinco competencias a materializar son las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya).

Esteban, en una entrevista en Onda Vasca recogida por Europa Press, ha señalado que, si esta semana no se avanza en los cinco traspasos pendientes para cerrarlos el día 16 en la comisión mixta de transferencias, no se quedarán "de brazos cruzados", y ha apuntado que los jeltzales no son "gente de espavientos". "Es un tema capital, es muy grave, porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español y no es serio", ha avisado.

Con los plazos fijados ya rebasados porque se esperaba haber materializado estas transferencias antes de concluir 2025, ha dicho que, si ni siquiera se llega a la reunión de la comisión mixta de transferencias con los cinco traspasos realizados, se le "antoja complicado vislumbrar que se pueda hacer la de los dos presidentes (Pedro Sánchez e Imanol Pradales) a finales de este mismo mes", ha apuntado en alusión a la comisión bilateral de cooperación.

Por ello, ha insistido en que "la cosa es grave", pero habrá que ver "durante estos cinco días" lo que ocurre. "Intentemos ser optimistas pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha vuelto a repetir.

En todo caso, no ha querido adelantar cómo responderá el PNV, aunque ha precisado que "el Gobierno español se va a dar cuenta enseguida" de su reacción. "No hace falta tampoco decir nada, evidentemente nuestra actitud no va a ser la misma", ha insistido.

El líder del PNV ha censurado que, con los diferentes gobiernos españoles, cuando Euskadi piensa que las carpetas ya están cerradas, estos las vuelven a reabrir. "Incluso cuando todo está firmado, tienes que insistir para que se vaya cumpliendo", ha añadido.

En esta ocasión, ha precisado que "se han reabierto determinados aspectos de las materias que se estaban negociando que ya se daban por cerradas". "Eso sí que denota pocas ganas o poca voluntad política de cerrarlo. Desde luego, se ha hablado directamente con Moncloa y el presidente sabrá qué es lo que quiere hacer", ha incidido.

Preguntado por si el PNV ha perdido la confianza en Pedro Sánchez, ha respondido que su partido sabe "que hay que ir día a día y que en política, sobre todo en política madrileña, las confianzas, las justas, por mucho que tengas firmado".

"Es verdad que del acuerdo que hicimos, hemos cumplido bastantes cosas, yo diría que un 70% del acuerdo está ya comprometido y está aprobado. El problema está resultando sobre todo en esta materia de autogobierno, y aquí sí que nos estamos atascando", ha manifestado.

En todo caso, ha admitido que "fiar, fiar, nunca" se han fiado "de este Gobierno ni de ningún otro". "Las relaciones las intentamos llevar por nuestra parte con sinceridad y desde una postura constructiva. Ahora bien, cuando vemos que el tema es imposible, tenemos que adoptar las posturas que tengamos que adoptar", ha apostillado.

Aitor Esteban cree que también hay algunas competencias respecto a Navarra "que no se están cumpliendo", o algunos temas "de presencia internacional en los foros de seguridad" que tampoco se cumplen.

LEGISLATURA

El presidente del EBB ha dicho que no es "adivino" para tener una "certeza absoluta" sobre la duración de la legislatura, pero cree que la actual situación parlamentaria no apunta a que se pueda llegar hasta 2027.

Además, ha considerado "un argumento poco democrático" que Sánchez pretenda "seguir hasta el final" aunque no hay presupuesto ni una mayoría más o menos estable, porque la "mayoría inestable ya ha desaparecido con la postura muy clara fijada por Podemos y con Junts".

"En los nuevos manuales de derecho constitucional igual se acaban escribiendo que estas cosas son posibles pero en términos de derecho de lo que hemos conocido hasta ahora, esta circunstancia se puede prolongar en todo caso porque no hay una mayoría suficiente para una moción de censura. En cualquier otro momento, esto se hubiera deshecho como un azucarillo", ha alertado.

Por ello, ha reiterado que no le parece "muy serio llevarlo hasta el final, sobre todo queriendo vestirte de legitimidad democrática". "Tampoco podemos cerrar los ojos, las cosas son como son. Ahora bien, él es el que tiene que decidir cuándo y elegir bien el momento son las elecciones", ha concluido.