Esteban (PNV) advierte que, si el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, no se quedarán "cruzados de brazos"

Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del Partido Nacionalista Vasco (PNV), planteó dudas sobre la posibilidad de celebrar a finales de mes la comisión bilateral entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, si previamente no se concluye el proceso de traspaso de cinco competencias pendientes al País Vasco. Según consignó Europa Press, Esteban destacó que los plazos fueron definidos por el propio Ejecutivo central y advirtió que no resulta previsible avanzar hacia la cita entre ambos presidentes sin que antes se hayan materializado estos traspasos, previstos para concretarse en la comisión mixta de transferencias que debe tener lugar este viernes.

El medio Europa Press detalló que Esteban, en declaraciones recogidas durante una entrevista emitida por Onda Vasca, remarcó la gravedad de la situación si esta semana no se resuelve el traspaso de competencias relacionadas con prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia). El dirigente nacionalista subrayó que la ausencia de avances representaría una falta de seriedad por parte del Gobierno central, dado que los plazos fueron comprometidos oficialmente y ya han sido superados, pues, según lo acordado, las competencias deberían estar transferidas antes de la conclusión de 2025.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Esteban afirmó que si para este viernes 16 de junio no se han formalizado los cinco traspasos pendientes, la situación "es muy grave" y la formación nacionalista no se quedará "de brazos cruzados," aunque evitó especificar cuál sería la respuesta concreta del PNV. Dijo que el Gobierno español "se va a dar cuenta enseguida" de la reacción de su partido, reiterando que "evidentemente nuestra actitud no va a ser la misma," y remarcó que los jeltzales no suelen recurrir a “espavientos” en sus métodos de presión política.

La entrevista, de la que informó Europa Press, deja entrever que el PNV mantiene la expectativa de avances en los próximos cinco días, periodo que el propio Esteban definió como decisivo. Apeló al optimismo, aunque mantuvo la advertencia de que la formación no tolerará un nuevo incumplimiento de plazos, insistiendo en varias ocasiones en la gravedad de la situación y en la importancia de cumplir los compromisos adquiridos.

Europa Press reflejó la frustración del líder del EBB ante la reiterada dilación del proceso, que se enfoca en cinco áreas competenciales: el traspaso de la gestión de prestaciones por desempleo, las no contributivas dependientes de la Seguridad Social, las funciones de Salvamento Marítimo, la gestión del Seguro Escolar, y la transferencia del Centro de Verificación de Maquinaria, ubicado en Barakaldo.

Según explicó el dirigente nacionalista a Onda Vasca, los plazos iniciales estaban destinados a lograr todos los traspasos antes del cierre de 2025, pero la falta de avance pone en riesgo la planificación de citas de cooperación bilateral entre Sánchez y Pradales para finales de junio. Remarcó que estarían dispuestos a responder con firmeza si no hay cumplimiento, aunque sostuvo que no se trata de una política de gestos grandilocuentes sino de acciones concretas.

Europa Press informó que el PNV considera estas transferencias un aspecto capital en el desarrollo de la autonomía vasca y que la actual falta de avances puede alterar la relación entre el Gobierno español y la formación jeltzale. Esteban aseguró durante la citada entrevista que, mientras se desarrollan estos cinco días previos a la comisión mixta de transferencias, la formación mantendrá la vigilancia respecto a los compromisos adquiridos, reiterando que la actitud del PNV cambiará si no se cumplen los acuerdos previos.

La situación descrita por Europa Press refleja la tensión existente ante la posibilidad de que se frustre la agenda pactada entre ambas administraciones. Esteban instó a mantener el optimismo, aunque recalcó que el PNV no permitirá que continúe la inacción del Ejecutivo estatal acerca de las transferencias pendientes. El dirigente nacionalista no quiso precisar el tipo de respuesta que impulsará su partido si se mantiene el bloqueo, remitiéndose a que el Gobierno central “lo notará enseguida”.

El desarrollo de la comisión mixta, prevista para este viernes, será clave según el relato de Europa Press, en el desenlace de este conflicto competencial y en la futura relación entre los gobiernos central y vasco.