El Real Madrid pone fin "de mutuo acuerdo" a la etapa de Xabi Alonso como entrenador

El club blanco y Xabi Alonso alcanzaron un consenso después de la reciente derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Según reportó el medio, la entidad madridista hizo oficial la salida del entrenador este lunes, detallando que la conclusión de la vinculación se realizó “de mutuo acuerdo”.

De acuerdo con lo publicado, la decisión se conoció apenas un día después de la caída frente al conjunto blaugrana en la final que definía al campeón de la Supercopa. La directiva del Real Madrid comunicó públicamente a través de sus canales oficiales que la etapa de Xabi Alonso al frente del equipo llegaba a su fin, subrayando que ambas partes habían alcanzado el entendimiento necesario para no seguir adelante con el proyecto conjunto.

El comunicado emitido por el club destacó que la desvinculación no fue resultado de una imposición unilateral, sino fruto de conversaciones entre la directiva y el propio entrenador. La escuadra blanca agradeció a Xabi Alonso el tiempo que estuvo al frente del conjunto, subrayando el carácter profesional en el cierre del ciclo.

Según informó la fuente, el anuncio de la salida de Alonso recibe mayor relevancia por producirse tras un encuentro decisivo que culminó con la derrota frente al Barcelona, un resultado que habría influido en las conversaciones entre la cúpula directiva y el técnico. El Real Madrid aclaró en su declaración oficial que ambas partes dialogaron y consensuaron la interrupción de la relación laboral.

La noticia deja en suspenso el futuro inmediato del banquillo madridista mientras se buscan nuevas opciones para liderar al equipo en la próxima etapa. El club no comunicó de inmediato los detalles respecto a quién asumirá interinamente el puesto ni sobre el perfil del próximo director técnico previsto para conducir el proyecto deportivo.

Tal como consignó el medio, la etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid queda marcada por la experiencia al frente del plantel y las circunstancias de su salida, inmediatamente después de un resultado adverso en la final de un torneo importante. El club se limitó a informar que la rescisión se produjo como consecuencia de un consenso entre ambas partes, sin ofrecer detalles adicionales sobre los términos de la desvinculación o las razones expuestas durante las negociaciones.

De este modo, el Real Madrid atraviesa un periodo de cambios en el área técnica tras este desenlace, a la espera de definir el futuro de la dirección del primer equipo y relajando toda especulación sobre la continuidad de Xabi Alonso, quien finaliza su ciclo con el comunicado oficial que puso fin a su etapa en el banquillo blanco.