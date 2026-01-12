El Port de Tarragona recupera la normalidad tras finalizar el bloqueo de los agricultores

Los accesos al Port de Tarragona han recuperado la normalidad este lunes después de que los agricultores catalanes hayan reabierto el paso a vehículos por la AP-7, el principal punto de entrada y salida al recinto portuario, ha informado la infraestructura en un comunicado.

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha valorado positivamente que las acciones de las organizaciones de agricultores se hayan desarrollado sin incidentes, así como la decisión de levantar los bloqueos "para que el funcionamiento de la cadena logística vuelva a la normalidad".

Castellà, sin embargo, también ha expresado su preocupación por las afectaciones económicas que estas acciones generan en las empresas que operan en el Port de Tarragona y a todas las personas y empresas que trabajan en algún punto de la cadena de suministro.

Los tractores y otros vehículos que han participado en las protestas derivadas del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se están organizando para volver a sus comarcas de origen acompañados por los Mossos d'Esquadra, ha precisado el Port de Tarragona.

El fin del bloqueo llega después de la reunión de este domingo por la tarde en Bàscara (Girona) entre el sector y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, y previamente a la reunión que se celebrará este mismo lunes entre los agricultores y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.