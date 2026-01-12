Agencias

El Liverpool avanza en la FA Cup a costa del modesto Barnsley

El Liverpool se ha clasificado este lunes para los dieciseisavos de final de la FA Cup después de golear al Barnsley (4-1), de la tercera división inglesa, y se cruzará en la siguiente ronda con el Brighton & Hove Albion, verdugo del Manchester United.

En Alfield y con un equipo plagado de suplentes, el conjunto 'red' se adelantó con los goles de Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong, aunque Adam Phillips, al aprovechar un arriesgado taconazo del húngaro a su portero que acabó en sus botas, recortó distancias para los visitantes antes del descanso.

Sin embargo, los de Arne Slot evitaron sorpresas con otro gol de Florian Wirtz en el minuto 84, y Hugo Ekitike completó la goleada ya en el descuento.

