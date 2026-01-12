El exministro conservador británico Nadhim Zahawi se une al partido de Farage

Durante su anuncio, Nadhim Zahawi recordó su historia personal como inmigrante, subrayando que llegó a Reino Unido procedente de Bagdad junto a su familia, impulsados por la esperanza y la convicción de que el país era “la nación más civilizada del mundo”. Zahawi aseguró que esa percepción ha cambiado radicalmente para él en los últimos tiempos y afirmó que hoy vive una realidad muy diferente en el país, donde, según manifestó, “nada funciona, no hay crecimiento y la delincuencia se extiende por las calles”. A su juicio, Reino Unido enfrenta “una avalancha de migración ilegal” que, bajo otras circunstancias, se consideraría una “emergencia nacional”. En este contexto, el exministro comunicó su decisión de incorporarse al partido Reforma, liderado por Nigel Farage, y declaró que Reino Unido “realmente necesita” a Farage como primer ministro. Estas declaraciones se difundieron a través de sus redes sociales, de acuerdo con el medio Europa Press.

Según Europa Press, Zahawi, quien ocupó cargos ministeriales entre 2018 y 2023 en distintos gabinetes conservadores, anunció este lunes su adhesión a Reforma, partido caracterizado por su retórica populista y dura respecto a la inmigración y al papel de Reino Unido en el mundo. El exministro expresó que toma este paso porque considera que el país “está roto” y solo una alternativa como la que representa Farage puede revertir la situación actual. Zahawi insistió en la necesidad de que Farage encabece el gobierno, explicando: “Le he visto trabajar con líderes mundiales. Cuando necesita contraatacar, contraataca. Escucha a sus aliados y trabaja con ellos, tiene esa seriedad y respeto”.

Zahawi consolidó una trayectoria relevante dentro del Partido Conservador, siendo miembro del Parlamento y ocupando diversos cargos ministeriales bajo los mandatos de Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak. Durante el año 2022 y parte de 2023 ejerció la presidencia del Partido Conservador. Sin embargo, enfrentó su destitución debido a una infracción del Código Ministerial, según especificó Europa Press. El exministro también estuvo al frente del programa de vacunación contra la COVID-19 en las etapas iniciales de la pandemia, periodo en el que su rol fue considerado clave por distintos actores políticos y sociales.

Nigel Farage, al frente del partido Reforma, respondió al anuncio de Zahawi con un mensaje en redes sociales, calificando al exministro como “un hombre de negocios exitoso que llegó a la cima de la política y sabe cómo hacer las cosas”. Según reportó Europa Press, Farage celebró la incorporación de Zahawi, enmarcándola como una muestra del atractivo y la capacidad de su movimiento para atraer figuras con experiencia en la gestión pública y privada.

Reforma, el partido presidido por Farage, ha basado buena parte de su discurso en propuestas para reformar la legislación migratoria británica, endurecer los controles en las fronteras y revertir políticas implementadas por los gobiernos conservadores y laboristas previos. La adhesión de Zahawi representa uno de los respaldos de mayor perfil mediático para la formación desde su creación, y añade presión sobre el Gobierno Conservador ante las próximas elecciones generales.

En el trasfondo del paso de Zahawi a Reforma, Europa Press repasa que el exministro ha sido una figura visible en distintos sectores de la vida política y económica británica. Nacido en Irak y llegado a Reino Unido siendo niño, Zahawi multiplicó su exposición pública cuando encabezó la estrategia nacional de inmunización contra la COVID-19, lo que le valió reconocimiento tanto en el ámbito sanitario como gubernamental. No obstante, su salida del gabinete conservador se produjo al revelarse que había incumplido normas éticas, hecho que derivó en su destitución como presidente del partido.

El debate sobre la inmigración y la gestión económica permanece en el centro del escenario político británico. Según explicó Europa Press, Zahawi argumentó que la respuesta de Farage a la crisis actual lo distingue respecto a otros líderes. En sus palabras, “Nigel Farage es la única persona capaz de construir el equipo para arreglarlo”.

Con la incorporación formal de Zahawi, Reforma refuerza su imagen como alternativa para votantes desencantados tanto de los conservadores como de los laboristas, en un escenario de fragmentación del voto de derecha según el análisis planteado por Europa Press. Farage, conocido por su papel en la campaña para el Brexit y su presencia mediática, afianza así el respaldo de figuras que han participado en los gobiernos de las últimas décadas, mientras intensifica su mensaje enfocado en recuperar la estabilidad y limitar la inmigración ilegal.

La decisión de Zahawi de unirse a Reforma y avalar públicamente a Farage como futuro primer ministro marca un punto de inflexión en la dinámica política del Reino Unido, y reconfigura las alianzas entre partidos en el periodo previo a unas elecciones anticipadas, según subraya Europa Press.