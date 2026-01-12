El canadiense Milos Raonic se retira tras año y medio sin competir

“Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero de alguna manera nunca te sientes preparado para él. Esta es la mayor preparación que tendré jamás”. Con estas palabras, Milos Raonic anunció la culminación de su trayectoria profesional en un mensaje divulgado a través de su perfil de ‘X’, tal como reportó el medio. Raonic, quien había experimentado una carrera marcada por múltiples interrupciones por lesiones, comunicó la decisión tras disputar su último partido profesional en los Juegos Olímpicos de París, según informó la fuente.

El ahora extenista canadiense tomó la decisión de retirarse a los 35 años, luego de un periodo con participaciones cada vez más esporádicas en el circuito, detalló el medio. El anuncio puso fin a una etapa profesional que incluyó hitos como alcanzar el puesto número tres en el ranking mundial a finales de 2016, y disputar la final individual de Wimbledon ese mismo año. Raonic también alcanzó finales en cuatro torneos ATP Masters 1000: Canadá en 2013, París en 2014, Indian Wells en 2016 y Cincinnati en 2020, según consignó el medio.

De acuerdo con las declaraciones compartidas por Raonic en redes sociales y difundidas por el medio, el tenista reflexionó sobre su recorrido, recordando que inició en este deporte a los 8 años. “He sido la persona más afortunada al poder vivir y cumplir mis sueños. Tuve la oportunidad de presentarme cada día y enfocarme solo en mejorar, ver a dónde me llevaría eso, y jugar un deporte al que me introdujeron a los 8 años por pura suerte. De alguna manera, esto se convirtió en toda mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida”, expresó Raonic en su mensaje publicado en ‘X’ y citado por el medio.

Raonic alcanzó su último título como profesional en 2016, al conquistar el torneo de Brisbane. Desde entonces, su carrera quedó condicionada por diversas lesiones que limitaron su presencia en las principales competiciones internacionales y le impidieron mantener la regularidad en el circuito. Los problemas físicos se convirtieron en una constante a partir de la segunda mitad de la década pasada e influyeron en la decisión de poner término a su carrera, según detalló el medio.

La trayectoria de Raonic destaca por logros que incluyen su presencia en la final de Wimbledon en 2016, torneo en el que perdió frente a Andy Murray, y la regularidad con la que figuró entre los mejores tenistas durante varios años, consolidando su posición en el top 10 mundial y llegando al tercer puesto a nivel global, como recalcó el mismo medio. Además, fue protagonista en cuatro definiciones de Masters 1000, enfrentando a algunos de los principales nombres del circuito.

El medio recordó que Raonic debió adaptarse a diversas circunstancias dentro y fuera de la cancha para poder prolongar su carrera, modificando rutinas de entrenamiento y adaptando su juego a las condiciones físicas presentes en cada etapa. Las lesiones, especialmente musculares y en las rodillas, determinaron que sus apariciones fueran más esporádicas en los últimos años y lo alejaron de la regularidad que había caracterizado su desarrollo profesional.

Según explicó la fuente, este paréntesis prolongado de inactividad se prolongó por aproximadamente año y medio antes de su anuncio de retirada. La dificultad para recuperar el nivel competitivo y alcanzar el estado físico óptimo contribuyeron de manera directa a la determinación final de retirarse, un proceso interno que Raonic mencionó como inevitable, aunque emocionalmente desafiante.

Además de su desempeño en torneos del circuito, Raonic tuvo presencia en representaciones olímpicas y defendió a Canadá en diversas competencias internacionales. Su legado incluye ser uno de los tenistas canadienses más exitosos de la era moderna, abriendo el camino para nuevos talentos del país dentro del tenis profesional, resaltó el medio consultado. En su mensaje de despedida, el ex número tres del mundo transmitió palabras de agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante su carrera y expresó el significado profundo que el tenis tuvo para él, definiéndolo como su “amor y su obsesión”.

La noticia de la retirada de Raonic ocurre en un contexto en el que el tenis canadiense se consolidó en la última década, tanto en competiciones masculinas como femeninas. La contribución del extenista a este crecimiento se reflejó en la motivación de nuevos jugadores y en la visibilidad internacional del deporte en su país, según la cobertura realizada por el medio.

El anuncio, recogido por la prensa deportiva y especializada, fue acompañado de mensajes de reconocimiento por parte de jugadores, entrenadores y organismos tenísticos. Se valoró tanto la disciplina que caracterizó a Raonic como su capacidad para competir ante las principales figuras del circuito global, pese a la recurrencia de lesiones, situación que marcó el desenlace de su recorrido profesional.