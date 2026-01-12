El CAF inicia su programa de fondeo 2026 con una emisión de bonos por 1.713 millones de euros a 10 años

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha iniciado su programa de fondeo 2026 con una emisión de bonos histórica valorada en 2.000 millones de dólares (1.713 millones de euros) con un cupón de 4,625%.

Se trata de la primera emisión pública de la entidad internacional en dólares estadounidenses a 10 años desde 2012, según ha informado en un comunicado.

La emisión generó un libro de órdenes que superó los 11.100 millones de dólares (942 millones de euros), el segundo mayor en la historia del CAF para una transacción en dólares.

Por tipo de inversionista, la distribución estuvo encabezada por gestores de activos (47%), seguidos por banca privada (26%), bancos centrales e instituciones oficiales (20%), fondos de pensiones y aseguradoras (4%), fondos de cobertura (2%) y otros inversionistas (1%).

A través de esta operación, CAF consolida su presencia en los tres tramos más líquidos y demandados de la curva del dólar (3, 5 y ahora 10 años). La transacción fue ejecutada por un sindicato de Joint Bookrunners integrado por Barclays, BofA Securities, JP Morgan, Standard Chartered y TD Securities.

"La operación nos permite fortalecer nuestra estructura de financiamiento, ganar flexibilidad en nuestra estrategia de fondeo y seguir ampliando el apoyo a proyectos transformadores en la región", señaló el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados.