El aeropuerto de Fránkfurt cancela casi 100 vuelos este lunes por las nevadas

Según detalló un portavoz de Fraport al servicio de noticias DPA, es posible que el número de cancelaciones en el aeropuerto de Fránkfurt siga aumentando a lo largo del día, dado que las intensas nevadas y las capas de hielo continúan generando complicaciones operativas significativas. La decisión de suspender vuelos responde a la evolución de un frente meteorológico que está afectando diferentes puntos de la región. El aeropuerto ya canceló 98 vuelos en la mañana de este lunes y las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre el clima extremo en el área.

El medio DPA informó que el aeropuerto de Fránkfurt, uno de los principales nodos de transporte aéreo en Alemania y Europa, había planificado un total de 1.052 operaciones para la jornada. Las cancelaciones matutinas representan una porción relevante de las actividades previstas y generan repercusiones directas para los pasajeros y las compañías aéreas. La situación está en permanente revisión, ya que las condiciones meteorológicas pueden empeorar y obligar a la suspensión de más salidas y llegadas.

Según publicó DPA, el sitio web del aeropuerto recomienda a los pasajeros prever más tiempo para sus desplazamientos hacia la terminal. Las autoridades aeroportuarias aconsejan presentarse al menos tres horas antes de la salida programada. Sin embargo, insisten en que los viajeros verifiquen en todo momento el estado de sus vuelos antes de desplazarse hasta las instalaciones, debido al alto grado de incertidumbre en las operaciones causado por la meteorología adversa.

El Servicio Meteorológico Nacional de Alemania (DWD) mantiene alertas por condiciones meteorológicas extremas en diversas áreas del estado federado de Hesse, donde se encuentra emplazado el aeropuerto de Fránkfurt. Según consignó el medio DPA, los avisos hacen referencia especialmente a la presencia de heladas, que generan riesgos sobre las pistas de aterrizaje y despegue, así como en las vías de acceso al aeropuerto.

El impacto de las nevadas y las condiciones de hielo no solo afecta la capacidad de operar vuelos con seguridad, sino que también influye en el transporte terrestre hacia y desde el aeropuerto. El grupo aeroportuario Fraport, que gestiona el aeródromo, sigue de cerca el desarrollo meteorológico y evalúa continuamente la necesidad de nuevas cancelaciones o ajustes en las operaciones, informó DPA.

Para los pasajeros programados en vuelos durante este lunes, DPA reportó que el aeropuerto ha habilitado canales de comunicación para que consulten de forma actualizada cualquier cambio en su itinerario. Las compañías aéreas están coordinando con las autoridades aeroportuarias las posibles reubicaciones o soluciones para los viajeros afectados. Mientras tanto, se pide a quienes tengan previsto volar que sigan las recomendaciones y revisen de forma constante la información oficial.

Las nevadas y las bajas temperaturas que persisten en la región central de Alemania, según el medio DPA, han impactado no sólo a Fránkfurt, sino también a otras infraestructuras estratégicas de transporte. Estas condiciones meteorológicas representan un desafío recurrente durante el invierno, sometiendo a prueba la capacidad de respuesta técnica y organizativa de los operadores aeroportuarios.

El portavoz de Fraport citado por DPA subrayó que la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal de tierra constituye la primera prioridad en situaciones de clima severo. La evolución de la situación seguirá determinando en las próximas horas qué operaciones pueden ejecutarse con normalidad y cuáles deberán cancelarse de manera preventiva.