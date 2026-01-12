Agencias

Detenida una veintena de militares y civiles turcos por una trama de corrupción en el Ejército

Una veintena de militares y civiles han sido detenidos este lunes en Turquía en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción de contratos para el transporte de carga y pasajeros del Ejército turco.

Según informa el diario turco 'Hurriyet', los detenidos están vinculados a la manipulación de contratos de compras del Mando de las Fuerzas Terrestres de Turquía. La investigación se centra en 18 contratos y se inició tras las denuncias contra ciertos miembros del Ejército y su posible colusión con propietarios y directivos de empresas, señala el diario.

Estas personas habrían obtenido beneficios personales en las licitaciones de transporte militar de carga y pasajeros, según considera la Fiscalía turca que estima en 23 millones de liras turcas, algo más de 456.000 euros, la pérdida para las arcas públicas.

De los 20 detenidos, 14 están vinculados a empresas mientras que seis son militares en ejercicio. Uno de los sospechosos está en busca y captura por las autoridades turcas.

