Besteiro ve "positivo para Galicia y para España" el acuerdo con Mercosur

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur tendrá un impacto "positivo para Galicia y para España" en un contexto internacional marcado por la subida de aranceles y el cierre de mercados.

En una rueda de presa ofrecida este lunes en el Parlamento de Galicia y preguntado por las protestas que los ganaderos protagonizan estos días en Galicia contra este acuerdo, el jefe de filas del PSdeG ha señalado que abre oportunidades reales para sectores clave de la economía gallega, como la automoción, el textil, la química o la industria agroalimentaria, al facilitar el acceso a un mercado de millones de personas sin barreras arancelarias.

En relación con el sector del vacuno, ha reconocido que puede haber preocupaciones puntuales, pero ha sostenido que las importaciones previstas desde Mercosur no superan el 1,5% de la producción total de vacuno de la Unión Europea.

"La clave está en cumplir con rigor los controles, aplicar las cláusulas de salvaguarda y garantizar que se exijan las mismas condiciones sanitarias y ambientales que se aplican aquí", ha indicado al tiempo que ha reclamado una mayor promoción del vacuno gallego y del consumo de producto propio.

Por último, ha añadido que el acuerdo también puede reducir costes en otros sectores, como el lácteo, al abaratar las materias primas, reforzando la competitividad en las explotaciones gallegas.