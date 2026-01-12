Agencias

Besteiro ve "positivo para Galicia y para España" el acuerdo con Mercosur

Guardar

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur tendrá un impacto "positivo para Galicia y para España" en un contexto internacional marcado por la subida de aranceles y el cierre de mercados.

En una rueda de presa ofrecida este lunes en el Parlamento de Galicia y preguntado por las protestas que los ganaderos protagonizan estos días en Galicia contra este acuerdo, el jefe de filas del PSdeG ha señalado que abre oportunidades reales para sectores clave de la economía gallega, como la automoción, el textil, la química o la industria agroalimentaria, al facilitar el acceso a un mercado de millones de personas sin barreras arancelarias.

En relación con el sector del vacuno, ha reconocido que puede haber preocupaciones puntuales, pero ha sostenido que las importaciones previstas desde Mercosur no superan el 1,5% de la producción total de vacuno de la Unión Europea.

"La clave está en cumplir con rigor los controles, aplicar las cláusulas de salvaguarda y garantizar que se exijan las mismas condiciones sanitarias y ambientales que se aplican aquí", ha indicado al tiempo que ha reclamado una mayor promoción del vacuno gallego y del consumo de producto propio.

Por último, ha añadido que el acuerdo también puede reducir costes en otros sectores, como el lácteo, al abaratar las materias primas, reforzando la competitividad en las explotaciones gallegas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ascienden a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, tras la confirmación del caso de Cádiz

Ascienden a tres las mujeres

AMP2.Benavides vuelve a ganar etapa y se pone líder en motos y Variawa da la sorpresa en coches en el Dakar

AMP2.Benavides vuelve a ganar etapa

Ucrania insta a sus socios a mantener la defensa de sus instalaciones energéticas en plena ofensiva rusa

Ucrania insta a sus socios

Venezuela libera a otros 22 presos, incluyendo un ciudadano hispanovenezolano

Venezuela libera a otros 22

Merz asegura "compartir la preocupación" de Trump por seguridad de Groenlandia y pide abordarla en la OTAN

Merz asegura "compartir la preocupación"