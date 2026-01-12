Bernanke, Yellen y Greenspan afirman que la investigación a Powell busca socavar la independencia de la Fed

Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, los tres presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos que han precedido en el cargo a Jerome Powell, quien fue nombrado en 2018, han firmado junto a otras figuras relevantes de anteriores administraciones estadounidenses una declaración en la que afirman que la investigación sobre el actual banquero central del país constituye un intento sin precedentes de socavar la independencia de la Fed.

Junto a los tres expresidentes de la Fed, el comunicado cuenta con el respaldo también de los ex secretarios del Tesoro, cargo que también ocupó Yellen bajo el mandato presidencial de Joe Biden, Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin.

Asimismo, firman la declaración Jared Bernstein, Jason Furman, Glenn Hubbard, Gregory Mankiw y Christina Romer, que se desempeñaron con distintos presidentes como jefes del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, así como también expresa su apoyo al banco central estadounidense el economista Kenneth Rogoff, profesor en la Universidad de Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional.

En el comunicado distribuido a la prensa, señalan que la independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia "son cruciales" para el desempeño económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo.

En este sentido, advierten de que la investigación penal contra el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, "constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia" y afirman que "así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general".

"Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, la base de nuestro éxito económico", apostillan.

El pasado mes de septiembre, los tres expresidentes de la Fed que aún sobreviven también salieron conjuntamente en apoyo de la gobernadora de la Fed Lisa Cook ante los intentos de cese dela funcionaria promovidos desde la Casa Blanca.

INVESTIGACIÓN A POWELL.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, reveló este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien ha enmarcado esta acción en "las amenazas y la presión constante" de la Administración de Donald Trump.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal", relata en un vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X.

Powell, que ha asegurado mantener un "profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas", ha considerado la investigación en su contra como una "acción sin precedentes" de Washington, que "debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del Gobierno".

"Nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley", ha señalado en un discurso en el que ha asegurado que "la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente".

"Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No tiene que ver con la función de supervisión del Congreso", ha asegurado antes de defender que el organismo ha informado al Congreso sobre este asunto a través de "testimonios y otras divulgaciones públicas". "Esos son pretextos", agrega.

En cambio, reitera, "se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en las pruebas y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por la presión política o la intimidación".

SUCESOR DE POWELL.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que ya había tomado una decisión sobre el elegido para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) una vez que expire su mandato el próximo mes de mayo, aunque no reveló aún quién será.

"Tengo una decisión en mente. No he hablado de ello con nadie", indicó en una entrevista concedida al 'The New York Times', sin dar más detalles sobre cuándo anunciará al futuro responsable de la política monetaria norteamericana.

Sin embargo, el mandatario republicano sí reconoció que uno de los principales candidatos al puesto, Kevin Hassett, es "sin lugar a dudas uno de los que me gusta". Hassett es actualmente director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó en octubre los finalistas para liderar la Fed de una lista original de hasta once personas. Además de Hassett, los miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder, figuran en las quinielas.