Argentina anuncia la extinción de 22 de los 32 incendios que han quemado 15.000 hectáreas en la Patagonia

El jefe del Gabinete de ministros de Argentina, Manuel Adorni, ha anunciado este domingo que 22 de los 32 incendios registrados en los últimos días en la Patagonia y que han calcinado ya más de 15.000 hectáreas, la mayoría de ellas en la provincia de Chubut, que ha concentrado el 80 por ciento de los fuegos y mantiene focos activos.

"Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos", ha publicado en su cuenta en la red social X, donde ha detallado los recursos y operativos aportados por las diferentes áreas del Gobierno central para hacer frente a los incendios.

Por su parte, el presidente del país, Javier Milei, ha citado el mensaje de Adorni y ha dado las "gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan". "Además quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo", ha agregado, destacando que no hay "nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros".

Pese a las celebraciones del Gobierno central, la situación es aún delicada en la provincia de Chubut, que suma ya 11.970 hectáreas calcinadas mientras sigue activo el principal foco, en Puerto Patriada, pese a las precipitaciones registradas durante la tarde, según ha indicado el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la región en el último parte de este domingo en una publicación en Facebook.

Asimismo, la entidad ha alertado de que "continuarán los vientos intensos, temperaturas elevadas y bajos valores de humedad relativa, generando condiciones de peligro extremo" durante la jornada del lunes.

"Mañana se continuará con la misma distribución de personal y se realizará refuerzo de fajas cortafuegos con herramientas manuales, enfriamientos de puntos calientes, recorridos sobre el perímetro y resguardo de viviendas", ha señalado la institución, que ha reflejado que aún no se conoce la causa de la ola de incendios, originada el pasado lunes.

Con todo, apenas 20 minutos antes, el gobernador de la provincia, Nacho Torres, ha asegurado en su cuenta en la red social X que "la Justicia confirmó ya la intencionalidad del incendio", por lo que la Administración regional, bajo su dirección, prevé "avanzar hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley".

De igual manera, ha alertado de que "la situación sigue siendo crítica" y ha apuntado a "un herido con quemaduras graves" y a ocho personas evacuadas en Epuyén por el fuego, que ha afectado en la provincia a 24 viviendas, a una finca agrícola y a dos complejos turísticos. Asimismo, las localidades de Epuyén y Cholila permanecen sin suministro eléctrico "por daños en el tendido", aunque "se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes".

Frente a esta situación, 581 personas, incluyendo "brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo", continúan trabajando sobre el terreno. En este sentido, Torres ha destacado la participación de agentes de las provincias de Córdoba, Neuquén, Río Negro y Córdoba, así como del Gobierno central.