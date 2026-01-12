Argelia vuelve a liderar el suministro de gas a España en 2025 y se duplican las importaciones desde EE.UU.

Argelia fue, por tercer año consecutivo, el principal suministrador de gas natural de España en 2025, con el 38,5% del total, por delante de Estados Unidos, cuyas importaciones llegadas al país a lo largo del ejercicio se duplicaron, asomándose a los volúmenes récord de 2022 en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania por Rusia.

En concreto, el país africano suministró a España un total de 128.504 gigavatios hora (GWh) en el conjunto de 2025, de ellos 107.179 GWh por el tubo Medgaz y 21.325 GWh como gas natural licuado (GNL), cifra un 2% inferior a la llegada en 2024.

De esta manera, este país consolida su papel como principal surtidor de gas natural a España, puesto que solamente perdió en 2022 en plena crisis energética, cuando se vio desbancado por Estados Unidos.

En el caso del gas natural procedente llegado de Estados Unidos a España se disparó un 98% el año pasado, hasta los 111.660 GWh -representando el 30% del total de las importaciones-, cifra solamente inferior a los 128.749 GWh que se importaron en 2022.

Mientras, la llegada de gas natural a España procedente de Rusia se ha desplomado en 2025 un 41% frente al ejercicio anterior, con un total de 42.629 GWh, el 11,4% de las importaciones al país.

El gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos adoptados por la UE contra Rusia. En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

No obstante, la Comisión Europea puso antes del verano sobre la mesa una propuesta para prohibir todas las importaciones de gas ruso al mercado europeo antes del 1 de enero de 2028, una medida que ha apostado por acelerar un año, con fecha a 2027.

Por otra parte, hasta el 31 de diciembre, el total de exportaciones ha crecido un 17,4% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 40,5 TWh, y el total de salidas (demanda más exportaciones) ha crecido un 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 372 TWh.

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos en España, se situaban a cierre de año en el 68% de llenado, frente al 83% de las mismas fechas del ejercicio anterior.

LA DEMANDA CRECE UN 6,3% TRAS DISPARARSE EL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA.

En lo que se refiere a la demanda de gas natural en España a lo largo de 2025, creció un 6,3% con respecto a 2024, hasta situarse en los 331.464 GWh.

Este incremento se debió al aumento del consumo para generación eléctrica, que se disparó un 33,4%, hasta los 99.680 GWh, ya que el convencional cayó un 2,2% en el año.