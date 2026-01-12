Analizan la tropicalización del Mediterráneo español y advierten de un proceso desigual entre regiones

Dentro de la zona levantino-balear del Mediterráneo español, los expertos han constatado la llegada de nuevas especies de peces, muchas de ellas adaptadas a aguas frías o previamente no registradas por la ciencia. Esta situación contrasta con la presencia de especies tropicales en otras áreas y ha llevado a los investigadores a precisar que, pese al incremento de la temperatura marina, el fenómeno conocido como "tropicalización" no se manifiesta de forma homogénea en todo el litoral. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), publicado en la revista Journal of Marine Science and Engineering, según informaron diversas fuentes como Europa Press.

El trabajo ha sido coordinado por el oceanógrafo Manuel Vargas-Yáñez desde el Centro Oceanográfico de Málaga del IEO-CSIC y representa un esfuerzo por recopilar y analizar durante varias décadas registros obtenidos tanto por las campañas de evaluación pesquera del IEO como por una extensa serie de datos internacionales sobre la temperatura del agua, junto a información derivada de los programas propios de monitoreo en el Mediterráneo español, según detalló el IEO en un comunicado institucional.

De acuerdo con lo publicado, la investigación identifica patrones diferenciados en la respuesta biológica de las comunidades de peces ante el calentamiento marino. Se ha documentado que en el Estrecho y el Mar de Alborán sí se han detectado especies con tolerancia térmica superior a los peces nativos. Algunos ejemplos citados son el pez león (Pterois miles), el tiburón ballena (Rhincodon typus) y el Paranthias furcifer, un pez tropical atlántico. El medio añade que en estas regiones existe un vínculo directo entre el calentamiento y la llegada de especies procedentes de aguas más cálidas.

El propio Vargas-Yáñez indicó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que "nuestros resultados muestran que la tropicalización no es tan simple como pensar que el mar se calienta y llegan peces tropicales". Según relató el investigador, la aparición de especies foráneas no siempre sigue el pronóstico esperado, ya que en la zona levantino-balear predomina el registro de especies de aguas frías o desconocidas. Por ello, el calentamiento ambiental constituye solo un factor dentro de una dinámica más compleja donde influyen migraciones naturales, introducciones derivadas de actividades humanas y descubrimientos tardíos.

El medio Europa Press reportó que el estudio destaca repercusiones ecológicas relevantes derivadas de la llegada de especies nuevas, más allá del origen térmico de cada una. Los investigadores señalan que estos procesos pueden originar alteraciones en las cadenas tróficas y cambios en los hábitats esenciales, además de introducir nuevas interacciones entre especies. Ante este escenario, los autores remarcan la necesidad de fortalecer la vigilancia científica sobre los ecosistemas del Mediterráneo, apoyándose en datos de monitoreo biológico y pesquero, iniciativas de ciencia ciudadana, estudios de genética y análisis reproductivos como la identificación de huevos y larvas de linajes exóticos.

El estudio, según consignó el IEO-CSIC y recogió Europa Press, insiste en que solo un enfoque integrado permitirá identificar cuáles especies poseen capacidad de asentamiento permanente y cuáles se presentan solo de forma eventual. Esta distinción resulta esencial para anticipar cambios en la gestión de recursos pesqueros y la posible modificación de las estructuras ecológicas en el Mediterráneo. Los resultados sugieren que la vigilancia debe ser continua y multilateral para adaptarse a la dinámica cambiante del entorno marino.

El texto de Europa Press también hace mención a la importancia de extender la colaboración internacional como clave para el avance en la comprensión y manejo de estos fenómenos, dado que los desplazamientos de especies y las fluctuaciones térmicas afectan áreas transfronterizas y responden a variables globales. Desde el IEO-CSIC subrayan que la continuidad de los programas de monitoreo –incluidas las campañas oceanográficas y las labores observacionales prolongadas en el tiempo– constituye una herramienta fundamental para brindar información fiable sobre las tendencias en la biodiversidad y en los recursos pesqueros de la región.

La participación directa de equipos científicos locales, la integración de datos internacionales y la implicación de actores ciudadanos refuerzan la base de datos disponible y amplifican el alcance de la investigación. Tal como puntualizó el propio Instituto, la combinación de observaciones sobre temperatura, registros pesqueros y técnicas recientes basadas en genética y biología reproductiva permite identificar con mayor precisión los movimientos de especies y anticipar consecuencias de carácter ecológico y económico.

Entre las especies catalogadas en el Estrecho y el Mar de Alborán, el estudio del IEO-CSIC enumeró algunos ejemplos representativos de expansión tropical, como el pez león y el tiburón ballena, cuyas tolerancias térmicas superan la de los peces históricos de la zona. En contraste, la zona levantino-balear refleja un patrón distinto donde, junto a elementos de aguas frías, se detectan especies completamente nuevas para la ciencia. De este modo, la investigación dirigida por Vargas-Yáñez desestima la existencia de una tropicalización generalizada y plantea escenarios regionalizados sujetos a diversas variables ambientales y humanas.

El artículo, reproducido y analizado en medios como Europa Press, resume que el calentamiento del Mediterráneo resulta indiscutible en las últimas décadas, pero las respuestas ecológicas observadas en las comunidades de peces no obedecen a un patrón único, lo que complejiza las estrategias de gestión pesquera y protección de ecosistemas. Por tanto, la supervisión científica prolongada queda establecida como herramienta indispensable para la toma de decisiones y la adecuación de las políticas en el entorno costero español.