Amper logra el certificado de que su tecnología cumple con las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad

El reconocimiento otorgado a las soluciones de Amper implica que sus sistemas cumplen con el estándar máximo que exige el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la protección y gestión de información crítica en España, de acuerdo con lo reportado por la compañía. Esta validación abarca equipamientos tecnológicos dedicados a comunicaciones estratégicas, protocolos de emergencia y mecanismos de protección contra sistemas de aeronaves no tripuladas, conocidos como drones. Tal como informó la empresa a través de un comunicado, la obtención de este certificado garantiza la protección de datos sensibles, así como su integridad y la posibilidad de trazar todo su ciclo de vida.

Según consignó Amper, la distinción obtenida refuerza su portafolio de soluciones en defensa, en especial en lo que respecta a tecnologías utilizadas en actividades de diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas de información. La empresa expuso que su oferta abarca desde plataformas para la gestión de comunicaciones críticas y atención de emergencias hasta herramientas diseñadas para facilitar el tránsito en el espacio aéreo mediante la monitorización y simulación de comunicaciones aeronáuticas de voz. Además, incluye sistemas específicamente diseñados para la protección y detección de amenazas ocasionadas por drones.

El comunicado de Amper, citado por diversos medios, especificó que esta certificación implica que “un sistema de información en España cumple con el nivel de seguridad más exigente, protegiendo información crítica con medidas rigurosas para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos”. Según detalló la compañía, alcanzar este hito supone la implementación de prácticas estrictas relacionadas con la seguridad de la información, destinadas a prevenir accesos no autorizados, manipulación de datos y otros riesgos asociados al manejo de información sensible, especialmente relevante para organizaciones del sector defensa y servicios de emergencia.

Tal como publicó Amper, el Esquema Nacional de Seguridad representa el marco normativo que rige la protección de información manejada por entidades públicas y privadas en España. Cumplir con el nivel más alto de dicho esquema requiere implementar controles técnicos y organizativos orientados a salvaguardar toda la información crítica, tanto en sistemas operativos como en infraestructuras tecnológicas asociadas. El medio especificó que los sistemas certificados son esenciales para la operatividad de infraestructuras relevantes y para la gestión de situaciones en las que la seguridad y la precisión en la transmisión de información resultan determinantes.

De acuerdo con lo informado por la empresa, la cobertura que alcanza la certificación se extiende a todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas: desde la arquitectura inicial hasta la fase de mantenimiento, pasando por el desarrollo y la puesta en funcionamiento. La implicación directa de este reconocimiento, según Amper, radica en que las instituciones que utilicen sus soluciones podrán responder a incidentes críticos y gestionar comunicaciones de emergencia con garantías reforzadas en materia de seguridad.

El medio también destacó que entre los sistemas contemplados se encuentran soluciones para el control del tráfico aéreo y la gestión de simulaciones de comunicaciones aeronáuticas de voz, fundamentales para el correcto funcionamiento de aeropuertos y centros de control aéreo. Los sistemas antidrón, igualmente certificados, refuerzan la capacidad para detectar y neutralizar amenazas potenciales asociadas al uso no autorizado de aeronaves no tripuladas, cuya proliferación ha supuesto un reto adicional para la seguridad en infraestructuras críticas.

A través de esta certificación, según remarcó Amper, la empresa consolida su posición en el mercado de tecnologías aplicadas a defensa, contribuyendo a elevar el umbral de seguridad requerido en los servicios que dependen del procesamiento, almacenamiento y transmisión de información sensible. Los responsables de la empresa aseguran que la distinción prueba el compromiso de la firma con altos estándares de protección y una capacidad técnica alineada con las normativas más estrictas del sector público y privado en España.