Alba Torrens ficha por el Azulmarino New Travel de la LF Challenge

La alero española Alba Torrens jugará lo que resta de campaña en el Azulmarino New Travel, actual líder de la LF Challenge y que ha acabado invicto la primera vuelta de la competición, según confirmó este lunes el conjunto balear.

La mallorquina, una de las históricas del baloncesto español tanto a nivel de clubes como de selección, estaba sin equipo desde que acabase la pasada temporada su vinculación con el Valencia Basket de la LF Endesa, al que había llegado en 2022, aunque estuvo el pasado verano disputando el Eurobasket en el que la selección se proclamó subcampeona.

"Alba Torrens Salom (Binissalem, 1989) sigue haciendo historia y se une a la plantilla de Azulmarino New Travel para encarar el segundo tramo de la Liga Challenge", señaló su nuevo club, que recalcó que la jugadora "vuelve a su Mallorca natal tras haber conseguido una larga trayectoria internacional y haber impuesto su nombre en la historia del baloncesto español".

La alero de 36 años aportará su experiencia a un Azulmarino New Travel que tiene como objetivo volver a la máxima categoría del baloncesto femenino español y que de momento marcha imparable en la LF Challenge con 15 victorias en otros tantos partidos.

Torrens volverá a jugar en su tierra, donde se formó en las filas del Bàsquet Inca y del San José Obrero, antes de salir de la isla para seguir formandóse y comenzar a labrar como profesional una carrera plagada de éxitos en el sobre todo en el Perfumerías Avenida Salamanca (2009-2011), el Galatasaray turco (2011-2014), el Ekaterimburgo ruso (2014-2022) y el Valencia Basket (2022-2025).

En el palmarés internacional de la de Binissalem sobresalen seis Euroligas (cuatro con el Ekaterimburgo y una con el Avenida y con el Galatasaray), con dos 'MVP' de la máxima competición (2011 y 2014), y diez medallas con la selección.

"Mañana martes, 13 de enero a las 12.30 horas, será presentada de manera oficial y ofrecerá sus primeras declaraciones como jugadora de la institución junto a Gabriel Subías, CEO de Azulmarino y Juan Mateos, CEO de Juníper", confirmó el club balear.