Unitour se celebra en Logroño para orientar a los jóvenes en su elección universitaria

El Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, organizado por la consultora Círculo Formación, se celebra en Logroño el 14 de enero. La feria, que conmemora este año su 20 aniversario, está recorriendo hasta febrero 26 ciudades de nuestro país, y también está presente en México, Colombia, Portugal, e Italia.

La elección de estudios universitarios es cada vez más difícil para los jóvenes, debido a la inestabilidad del panorama laboral, el avance de la tecnología y el incremento de la oferta específica de nuevos títulos.

Según datos de la CRUE, de los más de 340.000 alumnos que ingresan cada año en el conjunto del sistema universitario español, alrededor del 38% abandona sus estudios antes de terminar la carrera o cambia de titulación.

En sus 20 años de vida, UNITOUR se ha consolidado como una herramienta esencial para decidir qué grado elegir y facilitar una elección más consciente.

UNITOUR Logroño tendrá lugar en el Palacio de Congresos Riojaforum de 10,00 a 14,00 horas para colegios con cita y de 15,30 a 17,30 abierto al público. Asistiendo a la feria, los alumnos, padres y orientadores pueden conocer una oferta amplia de universidades y grados y resolver de forma personalizada todas las dudas para las que no encuentran respuesta por otras vías: titulaciones y universidades a las que pueden acceder, planes de estudios, tarifas y precios de matriculación, becas, residencias universitarias, etc.

BECAS PARA LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA

En esta XX edición, los asistentes a cualquiera de las ciudades de la edición española entrarán en el sorteo de 5 becas que permitirán costear íntegramente la matrícula en la universidad elegida a los premiados. La feria cuenta como colaboradores en Logroño con Resa Residencias Universitarias, y Camplus, que acudirán para informar a los usuarios sobre sus servicios o instalaciones.

A UNITOUR Logroño acuden la Universidad de Navarra y la Universidad de Lleida, entre otros. En total, más de 20: Arte Digital y Tecnología Creanavarra; Cámara de Bilbao University Business School; Camplus- Residencia de Estudiantes; CESINE Centro Universitario; ESIC Business & Marketing School (Pamplona); Fundació UAB; IEB; IED-Istituto Europeo di Design; Mondragon Unibertsitatea.

Resa- Residencias Universitarias; U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital; UDIT Universidad de Diseño y Tecnología; UManresa (UVic-UCC); UNIE Universidad; Universidad Católica de Ávila; Universidad de Burgos; Universidad de Deusto; Universidad de la Rioja; Universidad de las Hespérides; Universidad de Navarra; Universidad EUNEIZ; Universidad Europea (Campus de Madrid); Universidad Europea del Atlántico; Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Universidad Francisco de Vitoria; Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas; Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad San Jorge; Universitat de Lleida.

Además de Logroño, Unitour recorre otras 25 ciudades españolas: Alicante, Murcia, Mallorca, Málaga, Córdoba, El Puerto de Santa María, Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Badajoz, Santander, Tenerife, Gran Canaria, Vigo, Coruña, Pamplona, Vitoria, Castellón, Valencia, Zaragoza, Oviedo, Madrid, Burgos, Valladolid, y León.

Este año, además Unitour, amplía su recorrido internacional. Ha estado presente en México y Colombia, y durante estos meses también visitará otros dos países europeos como Portugal e Italia.