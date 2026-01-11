Agencias

Susana Saborido, así han pasado las Navidades tras un año cargado de polémicas

Guardar

Después de las polémicas en las que se vieron envueltos el año pasado por supuestas infidelidades y por el testimonio de José Manuel Saborido, parece que Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, viven de nuevo tranquilos y alejados del foco mediático.

Susana se ha dejado ver esta semana en la presentación de la nueva colección de Rocío Peralta y al ser preguntada por cómo han pasado las Navidades en su casa, desvelaba que "en familia, en casa, disfrutando de nuestros padres y muy tranquilitos".

Además, la mujer del exfutbolista confesaba que "estamos ilusionados y esperamos que la gente disfrute y que lo pase bien" con su nuevo proyecto profesional, que "se está anunciando" y "sale ya mismo".

Por último, al preguntarle a Susana si estaban más tranquilos ahora que se ha dejado de hablar de ellos y su hermano no ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación, desvelaba que "sí" y que todo volvía a estar "bien".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un sismo de magnitud 5,3 se siente en la costa sur de Perú sin que se reporten daños

Infobae

Cinco estados demócratas demandan al Gobierno Trump tras congelación de fondos sociales

Infobae

Las autoridades del noreste de Siria denuncian crímenes de guerra del Ejército en su operación en Alepo

Las autoridades del noreste de

Tractoristas mantienen el corte en la A-52, pasadas más de 24 horas, en protesta por el acuerdo de Mercosur

Tractoristas mantienen el corte en

SEPI encarga a Accenture el nuevo sistema de seguimiento y control de las empresas con participación estatal

SEPI encarga a Accenture el