Susana Saborido, así han pasado las Navidades tras un año cargado de polémicas

Después de las polémicas en las que se vieron envueltos el año pasado por supuestas infidelidades y por el testimonio de José Manuel Saborido, parece que Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, viven de nuevo tranquilos y alejados del foco mediático.

Susana se ha dejado ver esta semana en la presentación de la nueva colección de Rocío Peralta y al ser preguntada por cómo han pasado las Navidades en su casa, desvelaba que "en familia, en casa, disfrutando de nuestros padres y muy tranquilitos".

Además, la mujer del exfutbolista confesaba que "estamos ilusionados y esperamos que la gente disfrute y que lo pase bien" con su nuevo proyecto profesional, que "se está anunciando" y "sale ya mismo".

Por último, al preguntarle a Susana si estaban más tranquilos ahora que se ha dejado de hablar de ellos y su hermano no ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación, desvelaba que "sí" y que todo volvía a estar "bien".