Pontón tacha de "refrito" la propuesta de financiación autonómica y critica a Rueda por su actitud "sumisa a Madrid"

Al referirse al porcentaje que recibiría Galicia del incremento global de los fondos, Ana Pontón señaló que la comunidad solo accedería a un 2,8% de los 21.000 millones de euros que el modelo de financiación autonómica propuesto distribuiría, mientras que otras regiones como Andalucía, Cataluña y Valencia percibirían cifras significativamente mayores. Según consignó el medio, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) manifestó públicamente su rechazo a la propuesta, defendiendo la necesidad de implantar un sistema propio que permita a Galicia recaudar y administrar la totalidad de sus recursos.

En su intervención durante el 'Homenaxe Nacional a Castelao', celebrado en Rianxo (A Coruña), Pontón calificó el nuevo modelo del Gobierno central como un "refrito" de ideas previas, según reportó la fuente. A esta crítica sumó reproches hacia el gobierno autonómico del presidente Alfonso Rueda, a quien acusó de mantener una postura de “sumisión a la dirección madrileña”. El medio detalló que Pontón considera que el Ejecutivo central perpetúa la discriminación territorial e incrementa la desigualdad, al no permitir a Galicia gestionar de forma plena sus ingresos fiscales.

A lo largo de su intervención, la líder del BNG defendió la propuesta de la formación nacionalista a favor de un concierto económico que garantice a la administración gallega la potestad de recaudar y gestionar el cien por ciento de sus recursos, según publicó el medio. Pontón expresó que, bajo el actual sistema, el Estado “hace caja” con Galicia y limita la autonomía financiera de la comunidad. La portavoz enfatizó que “la propuesta del BNG es clara: darle a Galicia la llave de su dinero”.

La reivindicación del modelo propio estuvo acompañada de una alusión al legado de Castelao. Pontón, en palabras recogidas por la fuente, subrayó su inspiración en figuras históricas como Bóveda y Castelao para defender un enfoque soberano en lo financiero y una gestión basada en la dignidad y el potencial gallego. Rechazó el discurso, que atribuyó al presidente Alfonso Rueda, sobre una Galicia “pobre y dependiente”, señalando que ello no representa la realidad ni las capacidades de la comunidad.

Durante el homenaje anual al intelectual, la portavoz nacional del BNG volvió a situar la figura de Castelao como una referencia, describiéndolo como “faro, compás y fuente permanente de inspiración”. Según informó el medio, Pontón criticó los intentos de algunas formaciones de presentar un Castelao “despolitizado y fuera de ideologías”, y lanzó un mensaje directo en alusión al Partido Popular, que meses atrás había reivindicado al autor como “patrimonio de todos los gallegos”. La líder nacionalista afirmó: “No van a poder ocultar que Castelao fue un nacionalista íntegro y ejemplar”.

En el transcurso de su discurso, Ana Pontón insistió en la responsabilidad histórica del BNG como heredero político de Castelao, subrayando que corresponde a su formación “defender Galicia y hacerla valer frente al centralismo y un gobierno del PP sumiso a la dirección madrileña y que trabaja para sus empresas amigas”.

La intervención de Pontón, según publicó la fuente, se inscribe en el contexto de la negociación abierta sobre el reparto de fondos entre las comunidades autónomas, donde la formación nacionalista reclama un cambio estructural en el modelo actual y una mayor autodeterminación fiscal y administrativa para Galicia. La cita en Rianxo puso de relieve la conexión entre las reivindicaciones económicas contemporáneas y la tradición política e intelectual del nacionalismo gallego.