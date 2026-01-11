Orbán retrasa al próximo mes el nombramiento del cabeza de lista para las elecciones legislativas de abril

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no ha confirmado su decisión de encabezar la lista de su partido Fidesz y ha aplazado el nombramiento para el mes de febrero, si bien ha anunciado a los 106 candidatos a las elecciones legislativas previstas para el mes de abril en el congreso de su organización política.

"Estoy listo para el cargo incluso después de 20 años como primer ministro", ha asegurado Orbán en declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg tras las que ha afirmado ser la "apuesta segura" para Hungría.

Por tanto, el cabeza de lista no se conocerá hasta el próximo 20 de febrero, en una carrera electoral en la que el candidato del partido oficialista tendrá que enfrentarse al exmiembro de Fidesz que ahora lidera el conservador Partido Respeto y Libertad (TISZA) y a quien las encuestas auguran un buen resultado.

En su discurso del congreso de Fidesz, Orbán ha cargado de nuevo contra la "ideología de género" y el colectivo trans y ha vuelto a criticar las políticas migratorias de la Unión Europea

"Quienes toman el camino de Bruselas, tienen también que aceptar las políticas de género. Las familias puede ser cualquier combinación de deseos, alguien podrían tener incluso dos madres (...) y dejan de existir solo mujeres y hombres", ha sostenido el mandatario húngaro.

Igualmente, ha recibido el apoyo de líderes nacionalistas como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro israelí, Benjamin Netenyahu, y políticos de extrema derecha como Marine Le Pen o la alemana Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania (AfD).