Oposición de Nicaragua celebra liberación de presos políticos, pero recuerda que hay más

Redacción Centroamérica, 10 ene (EFE).- La oposición en Nicaragua celebró este sábado la liberación de al menos 20 presos políticos por el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero recordaron que el total de arrestados asciende a 62, por lo que reclaman la excarcelación de todos, al tiempo que agradecieron a Estados Unidos la presión sobre el Ejecutivo nicaragüense, que conmemora hoy 19 años consecutivos en el poder.

"Celebro con alegría y solidaridad, la salida de una parte de los prisioneros políticos de las cárceles de la dictadura en Nicaragua, donde nunca debieron haber estado. Todos los restantes deben ser liberados sin excepción", resumió en X el escritor y premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, que se encuentra en el exilio.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, que confirmó la excarcelación de al menos 20 presos políticos tras verificarlo con sus familias, recordó en un comunicado que "las personas excarceladas formaban parte de la lista oficial de 62".

"Si bien estas excarcelaciones representan un alivio para las familias, el Mecanismo insiste en que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas. Esto significa todas las 62 personas que integran la lista oficial: líderes indígenas, guardabosques, personas opositoras, trabajadores del Estado", exigió el organismo.

También advirtió de las "decenas de personas detenidas de forma arbitraria" desde el pasado 3 de enero, por haber hecho comentarios o celebrar la captura en un misión militar estadounidense del mandatario venezolano Nicolás Maduro, uno de los principales apoyos de la pareja presidencial Ortega-Murillo en la región.

La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que confirmó la liberación de su "hermano y amigo" Engels Gutiérrez, "secuestrado por el régimen desde agosto de 2025", dijo en un comunicado recibir con "esperanza y cautela las recientes excarcelaciones de aproximadamente 30 presos políticos en Nicaragua".

"Sabemos lo que significa para las familias volver a abrazarse después de una separación forzada que nunca debió suceder, y reconocemos ese respiro en medio de tanta injusticia (...) Sin embargo, reiteramos que la excarcelación no equivale a justicia ni a libertad plena", subrayó AUN.

Entre los presos políticos que no fueron liberados está Aníbal Martín Rivas, según recordó su hija en redes sociales.

"238 días detenido arbitrariamente, en una celda de máxima seguridad, aislamiento total, sin ver ni escuchar a nadie más. Mi papá no fue liberado el día de hoy, pero seguimos firmes por su libertad inmediata", reclamó Sadie Tamara Rivas.

Esta liberación de presos se produce un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que tras el "paso importante" dado por Venezuela para liberar a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua también hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas".

Este sábado, las autoridades estadounidenses insistían en sus presiones, algo que agradeció de forma amplia la oposición en sus mensajes.

"Expresamos nuestra profunda gratitud al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, por su firmeza, su liderazgo y la presión determinante ejercida para lograr esta liberación. Su compromiso con la democracia en Nicaragua ha sido fundamental para este logro", declaró la Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que aclaró que aunque esta medida fue "un paso indispensable (...) la lucha por la democratización continúa". EFE

