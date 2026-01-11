Marieta y Suso Álvarez defienden a Kiko Jiménez tras la detención de su padre

Marta Riesco anunciaba este viernes que el padre de Kiko Jiménez había sido detenido por un presunto apuñalamiento en Linares, Jaén. Una noticia que ponía en el foco mediático al colaborador de televisión, que por el momento ha guardado silencio al respecto debido a la nula relación con su progenitor.

Este fin de semana, Marieta se dejaba ver junto a Suso Álvarez en la alfombra roja de los Army Awards 2026 y al ser preguntada por esta noticia desvelaba que Kiko le había comentado en alguna ocasión que "llevaba muchísimo tiempo sin saber nada de su padre, que él no tenía relación, ni habían compartido nada".

Es por eso por lo que la influencer entiende que "no hay que manchar a Kiko con esto" porque "es un lío que a él ni le va ni le viene", defendiendo así al novio de Sofía Suescun del señalamiento que ha recibido por redes sociales.

Por su parte, Suso comentaba que "él desde los cinco años no ve a su padre" y le parece "un poco trampa" utilizar esta noticia para hacerle daño ya que "son dos personas completamente independientes".