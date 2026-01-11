Agencias

Marieta y Suso Álvarez defienden a Kiko Jiménez tras la detención de su padre

Guardar

Marta Riesco anunciaba este viernes que el padre de Kiko Jiménez había sido detenido por un presunto apuñalamiento en Linares, Jaén. Una noticia que ponía en el foco mediático al colaborador de televisión, que por el momento ha guardado silencio al respecto debido a la nula relación con su progenitor.

Este fin de semana, Marieta se dejaba ver junto a Suso Álvarez en la alfombra roja de los Army Awards 2026 y al ser preguntada por esta noticia desvelaba que Kiko le había comentado en alguna ocasión que "llevaba muchísimo tiempo sin saber nada de su padre, que él no tenía relación, ni habían compartido nada".

Es por eso por lo que la influencer entiende que "no hay que manchar a Kiko con esto" porque "es un lío que a él ni le va ni le viene", defendiendo así al novio de Sofía Suescun del señalamiento que ha recibido por redes sociales.

Por su parte, Suso comentaba que "él desde los cinco años no ve a su padre" y le parece "un poco trampa" utilizar esta noticia para hacerle daño ya que "son dos personas completamente independientes".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez agradece a Sánchez la "valiente postura del Gobierno de España al condenar la agresión"

La mandataria interina venezolana manifestó su reconocimiento al Ejecutivo español por rechazar públicamente ataques recientes liderados por Washington, además de expresar su disposición a fortalecer la cooperación bilateral y defender la soberanía nacional mediante vías diplomáticas

Delcy Rodríguez agradece a Sánchez

Mbappé ya está en Yeda

Mbappé ya está en Yeda

El TS inadmite el recurso de Tanlongo y el Racing de Santander le reclamará un millón de euros e intereses

El máximo órgano judicial rechaza la apelación interpuesta por el jugador argentino y la resolución queda definitiva, lo que habilita al club cántabro a solicitar la compensación económica junto a recargos generados durante el proceso

El TS inadmite el recurso

El papa León XIV bautiza a 20 niños y niñas en la Capilla Sixtina

Infobae

Zelenski: Rusia esperó deliberamente a temperaturas gélidas para lanzar ataques masivos

Infobae